https://ria.ru/20211113/lekarstva-1758870851.html

Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести

Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести - РИА Новости, 13.11.2021

Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести

Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:23

2021-11-13T03:23

2021-11-13T04:03

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и окончательного понимания пока нет, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что этот вопрос во многом зависит от степени тяжести больного: для тяжелобольных предпочтительны инъекционные формы препаратов, а также капельницы. Для более легких больных обычно делаются таблетки."Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь - насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент", - добавил он.

https://ria.ru/20211113/areplivir-1758870486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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