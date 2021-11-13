https://ria.ru/20211113/lekarstva-1758870851.html
Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести - РИА Новости, 13.11.2021
Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:23
2021-11-13T03:23
2021-11-13T04:03
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких – в виде таблеток, но этот вопрос зависит и от фармакокинетики, и окончательного понимания пока нет, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что этот вопрос во многом зависит от степени тяжести больного: для тяжелобольных предпочтительны инъекционные формы препаратов, а также капельницы. Для более легких больных обычно делаются таблетки."Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь - насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент", - добавил он.
https://ria.ru/20211113/areplivir-1758870486.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:23 13.11.2021 (обновлено: 04:03 13.11.2021)
Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
Гинцбург: лекарства от COVID-19 для тяжелых больных вводятся инъекционно