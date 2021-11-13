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Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта
Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта - РИА Новости, 13.11.2021
Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта
Художница из Новосибирска Натика Шульгина рисованием увлекается с раннего детства. Хотя специального образования у девушки нет, ее рисунки вполне можно назвать... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:00
2021-11-13T10:00
общество
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Художница из Новосибирска Натика Шульгина рисованием увлекается с раннего детства. Хотя специального образования у девушки нет, ее рисунки вполне можно назвать профессиональными. Одна из основных тем ее творчества – котики. Пробой пера в этом жанре для девушки стал комикс про "Мурочкиных котят", который был создан в 2015 году."Это был комикс о котятах, рожденных от домашней кошки, о том, как сложилась жизнь у каждого из них. Комикс получился грустным, но мы так и задумывали: хотели донести до людей мысль, что не нужно "плодить" потомство от своих домашних животных, ведь это далеко не всегда заканчивается хорошо", – рассказала Натика Шульгина в беседе с корреспондентом РИА Новости.Неожиданно для самой художницы комикс стал успешным. И даже получил анимационное воплощение и вышел на международную аудиторию."История Мурочкиных котят так выстрелила, что мы аж сами обалдели. В нашей группе на 1500 человек было 5000 репостов, его растащили паблики-милионники, перевели на несколько языков и анимировали. Я считаю, что это наш самый большой успех и вряд ли мы его превзойдем когда-нибудь", – отметила художница.Свежие образцы творчества Натики тоже посвящены котам. Ее арт-проект призван помочь брошенным животным обрести хозяев. Серия рисунков носит название "Профессии кошек". Сама идея, как признает художница, родилась совершенно случайно."Мы с подружкой разговаривали о всякой ерунде: "Кошка моей мамы такая вредина, как карикатурная женщина в регистратуре поликлиники. А твой кот на работника какой сферы похож?" И тогда же мы как раз думали, какие посты выкладывать в группу, которую мы ведем, обычно мы выкладываем туда новости про наших подопечных животных. Ну и решили, что вдруг людям может быть интересен такой вот забавный контент", – рассказала Натика Шульгина.Толстый, ленивый, милыйВ своем проекте художница наделяет кошек разнообразными, порой весьма неожиданными профессиями. Работу для котов она выбирает исходя из их характеров. Здесь и учительница танцев, и пекарь, и бармен. А вот одному из котиков все же не удалось "освоить" профессию. Природа взяла свое, самый вальяжный участник проекта изображен в виде избалованного внука заботливой бабушки."Одна кошка у меня изображена пекарем, она такая милая лежебока, спокойная и мягонькая, как булочка. А вторая – учительница танцев, а в жизни она очень подвижная и легкая, как пушинка. На одной из картинок есть даже кот, изображенный в виде внука-тунеядца. Это, конечно, не профессия, но очень характеризует прототипа – он толстый, ленивый, милый, все время трется возле бабушки, которая его очень балует", – рассказала художница.Пока девушка рисует кошек, у которых уже есть хозяева. Дважды в роли моделей выступили ее собственные питомцы, а также с удовольствием попозировали коты друзей. В скором времени она планирует рисовать котов, которые находятся в приютах. По задумке, коты на картинах должны повысить интерес к себе и, соответственно, увеличить свои шансы на обретение хозяина.Сам себе волонтерНатика и сама занимается волонтерской деятельностью. Она пока не сотрудничает с какими-либо приютом. Вместе с такими же неравнодушными к животным друзьями художница создала сообщество "ВКонтакте", через которое активисты берут животных на передержку и находят кошкам новых хозяев."Мы берем котов к себе домой на время, пока не найдем им личного хозяина. Самая многочисленная по количеству котиков передержка – это просто частный дом моего друга, мы его называем приют "Наследие Бастет"", – отметила художница.Ко всем своим подопечным, которые попадают к ним на передержку, ребята относятся ответственно. Вакцинируют от бешенства и вирусов, стерилизуют и иногда чипируют."Забирают у нас котов по объявлениям, часто берут люди, которые до этого уже брали у нас и решили взять второго, третьего", – сообщила Натика Шульгина.А еще сообщество регулярно проводит выставку-раздачу "День хвоста". Небольшая акция дает довольно ощутимые результаты. В среднем на каждой выставке обретают новый дом десять животных.
https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746668769.html
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общество, россия
10:00 13.11.2021
 

Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта

© Натика ШульгинаИллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
© Натика Шульгина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Художница из Новосибирска Натика Шульгина рисованием увлекается с раннего детства. Хотя специального образования у девушки нет, ее рисунки вполне можно назвать профессиональными. Одна из основных тем ее творчества – котики. Пробой пера в этом жанре для девушки стал комикс про "Мурочкиных котят", который был создан в 2015 году.
"Это был комикс о котятах, рожденных от домашней кошки, о том, как сложилась жизнь у каждого из них. Комикс получился грустным, но мы так и задумывали: хотели донести до людей мысль, что не нужно "плодить" потомство от своих домашних животных, ведь это далеко не всегда заканчивается хорошо", – рассказала Натика Шульгина в беседе с корреспондентом РИА Новости.
© Натика ШульгинаИллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
© Натика Шульгина
Иллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Неожиданно для самой художницы комикс стал успешным. И даже получил анимационное воплощение и вышел на международную аудиторию.
"История Мурочкиных котят так выстрелила, что мы аж сами обалдели. В нашей группе на 1500 человек было 5000 репостов, его растащили паблики-милионники, перевели на несколько языков и анимировали. Я считаю, что это наш самый большой успех и вряд ли мы его превзойдем когда-нибудь", – отметила художница.
Свежие образцы творчества Натики тоже посвящены котам. Ее арт-проект призван помочь брошенным животным обрести хозяев. Серия рисунков носит название "Профессии кошек". Сама идея, как признает художница, родилась совершенно случайно.
© Натика ШульгинаИллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
© Натика Шульгина
Иллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
"Мы с подружкой разговаривали о всякой ерунде: "Кошка моей мамы такая вредина, как карикатурная женщина в регистратуре поликлиники. А твой кот на работника какой сферы похож?" И тогда же мы как раз думали, какие посты выкладывать в группу, которую мы ведем, обычно мы выкладываем туда новости про наших подопечных животных. Ну и решили, что вдруг людям может быть интересен такой вот забавный контент", – рассказала Натика Шульгина.

Толстый, ленивый, милый

В своем проекте художница наделяет кошек разнообразными, порой весьма неожиданными профессиями. Работу для котов она выбирает исходя из их характеров. Здесь и учительница танцев, и пекарь, и бармен. А вот одному из котиков все же не удалось "освоить" профессию. Природа взяла свое, самый вальяжный участник проекта изображен в виде избалованного внука заботливой бабушки.
© Натика ШульгинаИллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
© Натика Шульгина
Иллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
"Одна кошка у меня изображена пекарем, она такая милая лежебока, спокойная и мягонькая, как булочка. А вторая – учительница танцев, а в жизни она очень подвижная и легкая, как пушинка. На одной из картинок есть даже кот, изображенный в виде внука-тунеядца. Это, конечно, не профессия, но очень характеризует прототипа – он толстый, ленивый, милый, все время трется возле бабушки, которая его очень балует", – рассказала художница.
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Пока девушка рисует кошек, у которых уже есть хозяева. Дважды в роли моделей выступили ее собственные питомцы, а также с удовольствием попозировали коты друзей. В скором времени она планирует рисовать котов, которые находятся в приютах. По задумке, коты на картинах должны повысить интерес к себе и, соответственно, увеличить свои шансы на обретение хозяина.

Сам себе волонтер

Натика и сама занимается волонтерской деятельностью. Она пока не сотрудничает с какими-либо приютом. Вместе с такими же неравнодушными к животным друзьями художница создала сообщество "ВКонтакте", через которое активисты берут животных на передержку и находят кошкам новых хозяев.
"Мы берем котов к себе домой на время, пока не найдем им личного хозяина. Самая многочисленная по количеству котиков передержка – это просто частный дом моего друга, мы его называем приют "Наследие Бастет"", – отметила художница.
© Натика ШульгинаИллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
© Натика Шульгина
Иллюстрация к арт-проекту "Профессии кошек"
Ко всем своим подопечным, которые попадают к ним на передержку, ребята относятся ответственно. Вакцинируют от бешенства и вирусов, стерилизуют и иногда чипируют.
"Забирают у нас котов по объявлениям, часто берут люди, которые до этого уже брали у нас и решили взять второго, третьего", – сообщила Натика Шульгина.
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