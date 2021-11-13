https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html

Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта

Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта - РИА Новости, 13.11.2021

Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта

Художница из Новосибирска Натика Шульгина рисованием увлекается с раннего детства. Хотя специального образования у девушки нет, ее рисунки вполне можно назвать... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:00

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общество

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Художница из Новосибирска Натика Шульгина рисованием увлекается с раннего детства. Хотя специального образования у девушки нет, ее рисунки вполне можно назвать профессиональными. Одна из основных тем ее творчества – котики. Пробой пера в этом жанре для девушки стал комикс про "Мурочкиных котят", который был создан в 2015 году."Это был комикс о котятах, рожденных от домашней кошки, о том, как сложилась жизнь у каждого из них. Комикс получился грустным, но мы так и задумывали: хотели донести до людей мысль, что не нужно "плодить" потомство от своих домашних животных, ведь это далеко не всегда заканчивается хорошо", – рассказала Натика Шульгина в беседе с корреспондентом РИА Новости.Неожиданно для самой художницы комикс стал успешным. И даже получил анимационное воплощение и вышел на международную аудиторию."История Мурочкиных котят так выстрелила, что мы аж сами обалдели. В нашей группе на 1500 человек было 5000 репостов, его растащили паблики-милионники, перевели на несколько языков и анимировали. Я считаю, что это наш самый большой успех и вряд ли мы его превзойдем когда-нибудь", – отметила художница.Свежие образцы творчества Натики тоже посвящены котам. Ее арт-проект призван помочь брошенным животным обрести хозяев. Серия рисунков носит название "Профессии кошек". Сама идея, как признает художница, родилась совершенно случайно."Мы с подружкой разговаривали о всякой ерунде: "Кошка моей мамы такая вредина, как карикатурная женщина в регистратуре поликлиники. А твой кот на работника какой сферы похож?" И тогда же мы как раз думали, какие посты выкладывать в группу, которую мы ведем, обычно мы выкладываем туда новости про наших подопечных животных. Ну и решили, что вдруг людям может быть интересен такой вот забавный контент", – рассказала Натика Шульгина.Толстый, ленивый, милыйВ своем проекте художница наделяет кошек разнообразными, порой весьма неожиданными профессиями. Работу для котов она выбирает исходя из их характеров. Здесь и учительница танцев, и пекарь, и бармен. А вот одному из котиков все же не удалось "освоить" профессию. Природа взяла свое, самый вальяжный участник проекта изображен в виде избалованного внука заботливой бабушки."Одна кошка у меня изображена пекарем, она такая милая лежебока, спокойная и мягонькая, как булочка. А вторая – учительница танцев, а в жизни она очень подвижная и легкая, как пушинка. На одной из картинок есть даже кот, изображенный в виде внука-тунеядца. Это, конечно, не профессия, но очень характеризует прототипа – он толстый, ленивый, милый, все время трется возле бабушки, которая его очень балует", – рассказала художница.Пока девушка рисует кошек, у которых уже есть хозяева. Дважды в роли моделей выступили ее собственные питомцы, а также с удовольствием попозировали коты друзей. В скором времени она планирует рисовать котов, которые находятся в приютах. По задумке, коты на картинах должны повысить интерес к себе и, соответственно, увеличить свои шансы на обретение хозяина.Сам себе волонтерНатика и сама занимается волонтерской деятельностью. Она пока не сотрудничает с какими-либо приютом. Вместе с такими же неравнодушными к животным друзьями художница создала сообщество "ВКонтакте", через которое активисты берут животных на передержку и находят кошкам новых хозяев."Мы берем котов к себе домой на время, пока не найдем им личного хозяина. Самая многочисленная по количеству котиков передержка – это просто частный дом моего друга, мы его называем приют "Наследие Бастет"", – отметила художница.Ко всем своим подопечным, которые попадают к ним на передержку, ребята относятся ответственно. Вакцинируют от бешенства и вирусов, стерилизуют и иногда чипируют."Забирают у нас котов по объявлениям, часто берут люди, которые до этого уже брали у нас и решили взять второго, третьего", – сообщила Натика Шульгина.А еще сообщество регулярно проводит выставку-раздачу "День хвоста". Небольшая акция дает довольно ощутимые результаты. В среднем на каждой выставке обретают новый дом десять животных.

https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746668769.html

https://ria.ru/20210331/koshki-1603655538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия