https://ria.ru/20211113/kompromat-1758950675.html

В Госдуме прокомментировали статью WSJ о компромате России на США

В Госдуме прокомментировали статью WSJ о компромате России на США - РИА Новости, 13.11.2021

В Госдуме прокомментировали статью WSJ о компромате России на США

Россия не вмешивается в дела других государств, а высказывания о наличии компромата на США - ничто иное, как показатель внутренней борьбы американских... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T21:48

2021-11-13T21:48

2021-11-13T21:48

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москва

госдума рф

алексей чепа

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивается в дела других государств, а высказывания о наличии компромата на США - ничто иное, как показатель внутренней борьбы американских политических группировок, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший писал, что Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались в глупом положении. Автор отмечал, что практически все американские президенты вне зависимости от партийной принадлежности пытались наладить диалог с Москвой, которая, уверен он, в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США в случае опубликования конкретных данных."Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами... Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться", - подчеркнул Чепа.Политик назвал подобные высказывания недальновидными, это - "крайне опасные и зыбкие позиции"."Такие заявления - это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html

https://ria.ru/20211106/vizit-1757850185.html

сша

москва

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сша, москва, госдума рф, алексей чепа, россия