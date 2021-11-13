Российского дипломата вновь избрали в Комиссию международного права ООН
Российского дипломата Евгения Загайнова вновь избрали в Комиссию международного права ООН
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов вновь избран в состав Комиссии международного права ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
"Двенадцатого ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в Комиссию международного права. Этот вспомогательный орган ГА ООН занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права", - сказал Стржижовский.
В комиссию, по его словам, традиционно входили ведущие советские и российские юристы-международники.
"В новый состав Комиссии в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) переизбран российский представитель, директор Правового департамента МИД России, Евгений Загайнов, набравший наибольшее число голосов", - добавил он.
Комиссия создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году в целях содействия прогрессивному развитию международного права и его кодификации. В комиссию, которая проводит заседания ежегодно, входят 34 члена, избираемых Генассамблеей на пятилетний срок. Члены Комиссии рассматривают широкий круг вопросов, относящихся к урегулированию межгосударственных отношений, и часто проводят консультации с соответствующими международными организациями в зависимости от рассматриваемого вопроса. Основная работа Комиссии связана с подготовкой проектов документов по разным аспектам международного права.