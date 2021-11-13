https://ria.ru/20211113/komissiya-1758875433.html

Российского дипломата вновь избрали в Комиссию международного права ООН

Российского дипломата вновь избрали в Комиссию международного права ООН - РИА Новости, 13.11.2021

Российского дипломата вновь избрали в Комиссию международного права ООН

Директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов вновь избран в состав Комиссии международного права ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T07:35

2021-11-13T07:35

2021-11-13T07:35

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евгений загайнов

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов вновь избран в состав Комиссии международного права ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский."Двенадцатого ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в Комиссию международного права. Этот вспомогательный орган ГА ООН занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права", - сказал Стржижовский.В комиссию, по его словам, традиционно входили ведущие советские и российские юристы-международники.Комиссия создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году в целях содействия прогрессивному развитию международного права и его кодификации. В комиссию, которая проводит заседания ежегодно, входят 34 члена, избираемых Генассамблеей на пятилетний срок. Члены Комиссии рассматривают широкий круг вопросов, относящихся к урегулированию межгосударственных отношений, и часто проводят консультации с соответствующими международными организациями в зависимости от рассматриваемого вопроса. Основная работа Комиссии связана с подготовкой проектов документов по разным аспектам международного права.

https://ria.ru/20211101/oon-1757281497.html

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оон, генеральная ассамблея оон, евгений загайнов, россия, в мире