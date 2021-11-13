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Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия
Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия - РИА Новости, 13.11.2021
Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия
Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, вновь функционирует после временного закрытия из-за инцидента... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:55
2021-11-13T10:00
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, вновь функционирует после временного закрытия из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами, передает местное агентство "Арцахпресс" со ссылкой на МВД непризнанной республики."Межгосударственная дорога Степанакерт - Шуши - Бердзор (Лачин) открыта в обоих направлениях. Свободное и безопасное транспортное движение обеспечит российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении.Отмечается, что позднее полиция представит подробности инцидента.По данным СМИ, неизвестный подъехал на автомобиле к азербайджанским военнослужащим и бросил в их сторону, предположительно, гранату. Те в свою очередь открыли огонь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211113/doroga-1758880711.html
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армения
москва
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика
09:55 13.11.2021 (обновлено: 10:00 13.11.2021)
 
Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия

Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, вновь функционирует после временного закрытия из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами, передает местное агентство "Арцахпресс" со ссылкой на МВД непризнанной республики.
"Межгосударственная дорога Степанакерт - Шуши - Бердзор (Лачин) открыта в обоих направлениях. Свободное и безопасное транспортное движение обеспечит российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позднее полиция представит подробности инцидента.
По данным СМИ, неизвестный подъехал на автомобиле к азербайджанским военнослужащим и бросил в их сторону, предположительно, гранату. Те в свою очередь открыли огонь.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 09:15
Дорогу Степанакерт — Лачин временно закрыли
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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