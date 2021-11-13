https://ria.ru/20211113/karabakh-1758882854.html

Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия

Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия - РИА Новости, 13.11.2021

Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия

Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, вновь функционирует после временного закрытия из-за инцидента... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:55

2021-11-13T09:55

2021-11-13T10:00

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, вновь функционирует после временного закрытия из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами, передает местное агентство "Арцахпресс" со ссылкой на МВД непризнанной республики."Межгосударственная дорога Степанакерт - Шуши - Бердзор (Лачин) открыта в обоих направлениях. Свободное и безопасное транспортное движение обеспечит российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении.Отмечается, что позднее полиция представит подробности инцидента.По данным СМИ, неизвестный подъехал на автомобиле к азербайджанским военнослужащим и бросил в их сторону, предположительно, гранату. Те в свою очередь открыли огонь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211113/doroga-1758880711.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика