https://ria.ru/20211113/granitsa-1758866027.html

Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией

Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2021

Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией

Украина планирует на 2022 год "инженерное обустройство" границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T00:59

2021-11-13T00:59

2021-11-13T00:59

в мире

украина

белоруссия

арсений яценюк

госпогранкомитет белоруссии

россия

денис монастырский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Украина планирует на 2022 год "инженерное обустройство" границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами на границе Белоруссией, власти страны должны обеспечить защитную инфраструктуру на белорусской границе.Монастырский сказал, что недавно инспектировал "потенциально опасный" участок украинско-белорусской границы. "Там я видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы", - подчеркнул он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ria.ru/20211113/obsuzhdenie-1758864239.html

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белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, арсений яценюк, госпогранкомитет белоруссии, россия, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии