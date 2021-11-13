Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
Украина запланировала "инженерное обустройство" границ с Белоруссией и Россией на 2022 год
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Украина планирует на 2022 год "инженерное обустройство" границ с Россией и Белоруссией, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами на границе Белоруссией, власти страны должны обеспечить защитную инфраструктуру на белорусской границе.
"Я считаю, что сейчас время раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины… Задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства. На следующий год мы запланировали инженерное обустройство границы на украинско-российском и на украинско-белорусском участке границы", - сказал министр в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.
Монастырский сказал, что недавно инспектировал "потенциально опасный" участок украинско-белорусской границы. "Там я видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы", - подчеркнул он.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.