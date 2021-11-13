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Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа
Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа - РИА Новости, 13.11.2021
Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа
Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:00
2021-11-13T13:19
белоруссия
владимир путин
россия
экономика
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу.По мнению главы государства, такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не помогли бы в развитии отношений России и Белоруссии. Кроме того, это было бы нарушением транзитного контракта, напомнил Путин.Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758755624.html
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белоруссия, владимир путин, россия, экономика, александр лукашенко
11:00 13.11.2021 (обновлено: 13:19 13.11.2021)
 
Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа

Путин заявил, что впервые слышит о словах Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу.
"Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", — отметил президент в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению главы государства, такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не помогли бы в развитии отношений России и Белоруссии. Кроме того, это было бы нарушением транзитного контракта, напомнил Путин.
Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:41
В Еврокомиссии ответили на заявления Белоруссии по газу
 
БелоруссияВладимир ПутинРоссияЭкономикаАлександр Лукашенко
 
 
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