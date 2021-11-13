https://ria.ru/20211113/gaz-1758888839.html

Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа

Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа - РИА Новости, 13.11.2021

Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа

Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:00

2021-11-13T11:00

2021-11-13T13:19

белоруссия

владимир путин

россия

экономика

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу.По мнению главы государства, такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не помогли бы в развитии отношений России и Белоруссии. Кроме того, это было бы нарушением транзитного контракта, напомнил Путин.Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758755624.html

белоруссия

россия

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2021

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белоруссия, владимир путин, россия, экономика, александр лукашенко