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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/feyk-1758900789.html
Греция ввела уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе
Греция ввела уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе - РИА Новости, 13.11.2021
Греция ввела уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе
Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе – минимальный срок составит три месяца. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:35
2021-11-13T12:35
распространение коронавируса
в мире
афины
греция
парламент греции
международная федерация журналистов
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе – минимальный срок составит три месяца.Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".Журналисты и юристы заявляют о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".За поправки проголосовала правящая партия "Новая демократия", Движение перемен КИНАЛ воздержалось при голосовании, остальные оппозиционные партии голосовали против.В УК Греции и раньше существовала статья 191 "Распространение ложных новостей". В ней предусматривалось наказание за распространение публично или через интернет ложных новостей, которые "вызывают страх у неопределенного числа людей или у определенного круга или категории лиц, которые, таким образом, вынуждены совершать незапланированные действия или отменять их, рискуя нанести ущерб экономике, туризму или обороноспособности страны или нарушить ее международные отношения". Предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Минимальный срок был десять дней.В новой статье исчез "ущерб туризму", а наказание предусмотрено за распространение "ложных новостей, способных вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению". Оно наказывается лишением свободы на срок не менее трех месяца и штрафом."Если деяние было совершено повторно через прессу или интернет, виновный подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее шести месяцев и штрафа", - говорится в новой статье. Такое же наказание понесет владелец или издатель СМИ.Юристы отмечают, что по "старому" УК предусматривалось наказание от 10 дней до трех лет или денежный штраф. Новая редакция статьи предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что включение в статью общественного здравоохранения "является необходимым дополнением, поскольку во время пандемии коронавируса COVID-19 наблюдалось широкое распространение новостей, беспокойства и паники среди граждан, особенно по вопросам общественного здравоохранения".При обсуждении статьи депутаты указывали, что статья касается тех тем, которые в первую очередь являются предметом общественного обсуждения, а выражение мнений публично или в интернете может быть классифицировано как ложные новости или слухи. Таким образом, власть может наказывать политических оппонентов за негативную критику. Это же касается обсуждения обязательного характера вакцинации от коронавируса, говорилось в ходе дебатов.Криминализация касается и новостей об окружающей среде и климатическом кризисе, поскольку они также связаны с общественным здравоохранением и экономикой. Положение серьезно повлияет на участие общественности в решении экологических проблем, проблем безопасности пищевых продуктов. Статья позволяет крупным частным компаниям преследовать граждан за публикации об экологических преступлениях."Предлагаемое положение вводит больше оценочных, неверно истолкованных и расплывчатых суждений, что во многих случаях может привести к его неравному и избирательному применению", - говорилось при обсуждении.Депутаты подчеркивали, что необходимо поощрять общественные дебаты, чтобы не создавались условия для криминализации противоположной точки зрения.Наступление на свободу словаКрупнейший журналистский профсоюз – Союз редакторов ежедневных газет Афин (ESIEA) за день до голосования, хотя обсуждение законопроекта шло несколько недель, призвал минюст немедленно отозвать изменения в статью о распространении ложных новостей. ESIEA пообещал помочь любому журналисту, столкнувшемуся с последствиями принятия закона, "чтобы подчеркнуть неконституционность этого положения, если оно будет проголосовано без изменений".В заявлении ESIEA говорится, что существует риск того, что правосудие вмешается и ограничит гарантированную конституцией свободу слова и выражения мнений о том, что происходит вокруг нас, на том основании, что распространяются ложные новости, которые беспокоят граждан и подрывают доверие общества.Профсоюз отмечает расплывчатую формулировку положений статьи, поскольку в ней не указывается, что представляют собой ложные новости, способные вызвать беспокойство или страх у граждан, и по каким критериям решено, что они их вызвали."Наша ассоциация проинформировала как EFJ (Европейскую федерацию журналистов), так и IFJ (Международную федерацию журналистов), которые представляют нас на европейском и международном уровне, и намерена обратиться в Европейский парламент для обсуждения этого вопроса", - говорится в заявлении.
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в мире, афины, греция, парламент греции, международная федерация журналистов, коронавирус covid-19
12:35 13.11.2021
 
Греция ввела уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе

Греция ввела уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе, "беспокоящие граждан"

© Pixabay / Erik KaritsГреция
Греция - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Pixabay / Erik Karits
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АФИНЫ, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе – минимальный срок составит три месяца.
Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".
Журналисты и юристы заявляют о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".
За поправки проголосовала правящая партия "Новая демократия", Движение перемен КИНАЛ воздержалось при голосовании, остальные оппозиционные партии голосовали против.
В УК Греции и раньше существовала статья 191 "Распространение ложных новостей". В ней предусматривалось наказание за распространение публично или через интернет ложных новостей, которые "вызывают страх у неопределенного числа людей или у определенного круга или категории лиц, которые, таким образом, вынуждены совершать незапланированные действия или отменять их, рискуя нанести ущерб экономике, туризму или обороноспособности страны или нарушить ее международные отношения". Предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Минимальный срок был десять дней.
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В новой статье исчез "ущерб туризму", а наказание предусмотрено за распространение "ложных новостей, способных вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению". Оно наказывается лишением свободы на срок не менее трех месяца и штрафом.
"Если деяние было совершено повторно через прессу или интернет, виновный подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее шести месяцев и штрафа", - говорится в новой статье. Такое же наказание понесет владелец или издатель СМИ.
Юристы отмечают, что по "старому" УК предусматривалось наказание от 10 дней до трех лет или денежный штраф. Новая редакция статьи предусматривает срок от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что включение в статью общественного здравоохранения "является необходимым дополнением, поскольку во время пандемии коронавируса COVID-19 наблюдалось широкое распространение новостей, беспокойства и паники среди граждан, особенно по вопросам общественного здравоохранения".
При обсуждении статьи депутаты указывали, что статья касается тех тем, которые в первую очередь являются предметом общественного обсуждения, а выражение мнений публично или в интернете может быть классифицировано как ложные новости или слухи. Таким образом, власть может наказывать политических оппонентов за негативную критику. Это же касается обсуждения обязательного характера вакцинации от коронавируса, говорилось в ходе дебатов.
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Криминализация касается и новостей об окружающей среде и климатическом кризисе, поскольку они также связаны с общественным здравоохранением и экономикой. Положение серьезно повлияет на участие общественности в решении экологических проблем, проблем безопасности пищевых продуктов. Статья позволяет крупным частным компаниям преследовать граждан за публикации об экологических преступлениях.
"Предлагаемое положение вводит больше оценочных, неверно истолкованных и расплывчатых суждений, что во многих случаях может привести к его неравному и избирательному применению", - говорилось при обсуждении.
Депутаты подчеркивали, что необходимо поощрять общественные дебаты, чтобы не создавались условия для криминализации противоположной точки зрения.

Наступление на свободу слова

Крупнейший журналистский профсоюз – Союз редакторов ежедневных газет Афин (ESIEA) за день до голосования, хотя обсуждение законопроекта шло несколько недель, призвал минюст немедленно отозвать изменения в статью о распространении ложных новостей. ESIEA пообещал помочь любому журналисту, столкнувшемуся с последствиями принятия закона, "чтобы подчеркнуть неконституционность этого положения, если оно будет проголосовано без изменений".
В заявлении ESIEA говорится, что существует риск того, что правосудие вмешается и ограничит гарантированную конституцией свободу слова и выражения мнений о том, что происходит вокруг нас, на том основании, что распространяются ложные новости, которые беспокоят граждан и подрывают доверие общества.
Профсоюз отмечает расплывчатую формулировку положений статьи, поскольку в ней не указывается, что представляют собой ложные новости, способные вызвать беспокойство или страх у граждан, и по каким критериям решено, что они их вызвали.
"Наша ассоциация проинформировала как EFJ (Европейскую федерацию журналистов), так и IFJ (Международную федерацию журналистов), которые представляют нас на европейском и международном уровне, и намерена обратиться в Европейский парламент для обсуждения этого вопроса", - говорится в заявлении.
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