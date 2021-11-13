https://ria.ru/20211113/ege-1758938771.html

Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ

Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ - РИА Новости, 13.11.2021

Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ

Единый государственный экзамен имеет свои плюсы и минусы, это не способ выявить единственного талантливого человека, однако "он работает" и позволяет продолжать РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:43

2021-11-13T18:43

2021-11-13T23:14

общество

андрей фурсенко

единый государственный экзамен (егэ)

фурсенко

россия

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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — РИА Новости. Единый государственный экзамен имеет свои плюсы и минусы, это не способ выявить единственного талантливого человека, однако "он работает" и позволяет продолжать учиться дальше, считает помощник президента России Андрей Фурсенко."ЕГЭ — это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше. <...> Сегодня это совсем не угадайка. Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы", — сказал Фурсенко на встрече с участниками конкурса "Большая перемена".Помощник президента подчеркнул, что единый государственный экзамен совершенствуется. Причем это "не самый сложный экзамен", считает Фурсенко, но он работает и позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

https://sn.ria.ru/20211022/ekzamen-1755855352.html

россия

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