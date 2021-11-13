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Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ
Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ - РИА Новости, 13.11.2021
Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ
Единый государственный экзамен имеет свои плюсы и минусы, это не способ выявить единственного талантливого человека, однако "он работает" и позволяет продолжать РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:43
2021-11-13T18:43
2021-11-13T23:14
общество
андрей фурсенко
единый государственный экзамен (егэ)
фурсенко
россия
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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — РИА Новости. Единый государственный экзамен имеет свои плюсы и минусы, это не способ выявить единственного талантливого человека, однако "он работает" и позволяет продолжать учиться дальше, считает помощник президента России Андрей Фурсенко."ЕГЭ — это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше. <...> Сегодня это совсем не угадайка. Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы", — сказал Фурсенко на встрече с участниками конкурса "Большая перемена".Помощник президента подчеркнул, что единый государственный экзамен совершенствуется. Причем это "не самый сложный экзамен", считает Фурсенко, но он работает и позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.
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общество, андрей фурсенко, единый государственный экзамен (егэ), фурсенко, россия
18:43 13.11.2021 (обновлено: 23:14 13.11.2021)
Фурсенко рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ
Помощник президента Фурсенко: ЕГЭ имеет свои плюсы и минусы, но эта система работает