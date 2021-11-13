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Для Байдена нашли еще один повод ходить на цыпочках вокруг Путина
WSJ: в России знают о властях США то, что может взорвать Белый дом - РИА Новости, 13.11.2021
Для Байдена нашли еще один повод ходить на цыпочках вокруг Путина
Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:37
2021-11-13T20:20
в мире
сша
москва
джордж буш (младший)
хиллари клинтон
дональд трамп
джеймс коми
фбр
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались в глупом положении, пишет обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший.Журналист проанализировал действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон."Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа", — уверен автор.Также Дженкинс-младший заявил, что в так называемом Рашагейте все главные тезисы на поверку оказываются совсем не такими, как на первый взгляд. Во-первых, он отметил, что отношения России и США во время президентства Дональда Трампа не стали заметно лучше, как утверждалось в доказательство причастности Кремля к результатам выборов в Америке.Во-вторых, обозреватель WSJ напомнил читателям газеты, что практически все американские президенты, вне зависимости от партийной принадлежности, пытались наладить диалог с Москвой. "Не обязательно любить Трампа, или то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент, начиная с Джорджа Буша — младшего, стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает", — утверждает журналист.Главный вывод Дженкинса — опасность имеющегося у России компромата на властную систему США в целом. Он уверен, что Москва в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США в случае опубликования конкретных данных."Вся эта неразбериха дает администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках. &lt;…&gt; Информационная игра между США и Россией — столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей. Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу. Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми", — резюмировал автор.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование о якобы связях штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Россиянин Игорь Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых установил спецпрокурор Джон Дарем.
https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html
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в мире, сша, москва, джордж буш (младший), хиллари клинтон, дональд трамп, джеймс коми, фбр, россия
17:37 13.11.2021 (обновлено: 20:20 13.11.2021)
 
WSJ: в России знают о властях США то, что может взорвать Белый дом

Wall Street Journal: в России знают о властях США нечто, что может уничтожить Белый дом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались в глупом положении, пишет обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший.
Журналист проанализировал действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.
"Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа", — уверен автор.
Также Дженкинс-младший заявил, что в так называемом Рашагейте все главные тезисы на поверку оказываются совсем не такими, как на первый взгляд. Во-первых, он отметил, что отношения России и США во время президентства Дональда Трампа не стали заметно лучше, как утверждалось в доказательство причастности Кремля к результатам выборов в Америке.
Во-вторых, обозреватель WSJ напомнил читателям газеты, что практически все американские президенты, вне зависимости от партийной принадлежности, пытались наладить диалог с Москвой. "Не обязательно любить Трампа, или то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент, начиная с Джорджа Буша — младшего, стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает", — утверждает журналист.
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Главный вывод Дженкинса — опасность имеющегося у России компромата на властную систему США в целом. Он уверен, что Москва в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США в случае опубликования конкретных данных.
"Вся эта неразбериха дает администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках. <…> Информационная игра между США и Россией — столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей. Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу. Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми", — резюмировал автор.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование о якобы связях штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Россиянин Игорь Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых установил спецпрокурор Джон Дарем.
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В миреСШАМоскваДжордж Буш (младший)Хиллари КлинтонДональд ТрампДжеймс КомиФБРРоссия
 
 
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