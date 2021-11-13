https://ria.ru/20211113/doroga-1758880711.html

Дорогу Степанакерт — Лачин временно закрыли

Дорогу Степанакерт — Лачин временно закрыли - РИА Новости, 13.11.2021

Дорогу Степанакерт — Лачин временно закрыли

Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, закрыта из-за инцидента между армянской и азербайджанской... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:15

2021-11-13T09:15

2021-11-13T09:15

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москва

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Дорога Степанакерт - Лачин, связывающая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, закрыта из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами, передает местное агентство "Арцахпресс" со ссылкой на МВД Карабаха."В результате инцидента, произошедшего между армянской и азербайджанской сторонами, в данный момент межгосударственная дорога Степанакерт - Бердзор (Лачин) закрыта в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что правоохранительные органы непризнанной республики вместе с российскими миротворцами ведут переговоры с азербайджанской стороной для бесперебойной организации транспортного сообщения.Подробности инцидента будут обнародованы позднее.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1584987818.html

армения

москва

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика