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Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома - РИА Новости, 13.11.2021
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома
Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T22:48
2021-11-13T22:48
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
toyota camry
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает пресс-служба верховного суда региона.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html
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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, toyota camry, республика дагестан, россия
22:48 13.11.2021
 
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома

Суд отправил под домашний арест жителя Дагестана, подозреваемого в наезде на полицейского

© Фото : СУ СК по Республике ДагестанАвтомобиль Toyota Camry, который пытались остановить полицейские на КПП аэропорта Махачкалы
Автомобиль Toyota Camry, который пытались остановить полицейские на КПП аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает пресс-служба верховного суда региона.
По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.
"Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", - говорится в сообщении.
Усман Нурмагомедов на Bellator 269 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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