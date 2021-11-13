https://ria.ru/20211113/arest-1758954392.html
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома - РИА Новости, 13.11.2021
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома
Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T22:48
2021-11-13T22:48
2021-11-13T22:48
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
toyota camry
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758894165_0:10:922:529_1920x0_80_0_0_39438a1495aa6711565f08a91e31dad7.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает пресс-служба верховного суда региона.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758894165_0:0:761:570_1920x0_80_0_0_9d9ea67f30859333b0ae88c801252454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, александр бастрыкин, toyota camry, республика дагестан, россия
Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома
Суд отправил под домашний арест жителя Дагестана, подозреваемого в наезде на полицейского