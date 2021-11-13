https://ria.ru/20211113/arest-1758954392.html

Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома

Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома - РИА Новости, 13.11.2021

Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили выходить из дома

Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T22:48

2021-11-13T22:48

2021-11-13T22:48

происшествия

махачкала

александр бастрыкин

toyota camry

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россия

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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест жителя Дагестана Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского возле аэропорта, сообщает пресс-служба верховного суда региона.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html

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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, toyota camry, республика дагестан, россия