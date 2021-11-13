15:43 13.11.2021 (обновлено: 17:09 13.11.2021)
Производитель "Арепливира" рассказал о клинических исследованиях
Производитель "Арепливира" рассказал о клинических исследованиях инъекционного препарата
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Клинические исследования инъекционного препарата от COVID "Арепливира" обязательно будут опубликованы в полном объеме, сейчас они выполняются в строгом соответствии с правилами GCP под руководством главного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.
Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет.
"Клинические исследования обязательно будут опубликованы в полном объеме, так как мы делали по таблеткам. Я хочу обратить внимание, что наши исследования по таблеткам пока являются единственными международно признанными, они отлицензированы и опубликованы на ClinicalTrials.gov — это главный международный ресурс по лицензированным клиническим исследованиям и доступны в самых авторитетных научных источниках. Ровно этим же путем мы идем с клиническими исследованиями. У нас в команде исследований два академика Российской Академии наук, руководит исследованиями снова академик Дмитрий Пушкарь. Исследования выполняются в строгом соответствии с правилами GCP (надлежащая клиническая практика - ред)", — сказал Белый.
Как отметил глава ГК "Промомед", эти исследования на порядок более сложные, чем исследования в таблеточной форме.
"Тем не менее, они идут по плану. Сейчас Минздрав разрешил временную регистрацию на основании частичных данных — более половины данных. Очень в скором времени будет предоставлен полный отчет, он будет предоставлен в Минздрав. И если Минздрав его одобрит, мы, безусловно, отдадим его на лицензирование международным экспертам и, безусловно, сделаем результаты достоянием общественности", — отметил он.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.