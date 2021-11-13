https://ria.ru/20211113/areplivir-1758918714.html

Производитель "Арепливира" рассказал о клинических исследованиях

Производитель "Арепливира" рассказал о клинических исследованиях - РИА Новости, 13.11.2021

Производитель "Арепливира" рассказал о клинических исследованиях

Клинические исследования инъекционного препарата от COVID "Арепливира" обязательно будут опубликованы в полном объеме, сейчас они выполняются в строгом... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:43

2021-11-13T15:43

2021-11-13T17:09

распространение коронавируса

общество

саранск

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российская академия наук

здоровье - общество

дмитрий пушкарь

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Клинические исследования инъекционного препарата от COVID "Арепливира" обязательно будут опубликованы в полном объеме, сейчас они выполняются в строгом соответствии с правилами GCP под руководством главного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Клинические исследования обязательно будут опубликованы в полном объеме, так как мы делали по таблеткам. Я хочу обратить внимание, что наши исследования по таблеткам пока являются единственными международно признанными, они отлицензированы и опубликованы на ClinicalTrials.gov — это главный международный ресурс по лицензированным клиническим исследованиям и доступны в самых авторитетных научных источниках. Ровно этим же путем мы идем с клиническими исследованиями. У нас в команде исследований два академика Российской Академии наук, руководит исследованиями снова академик Дмитрий Пушкарь. Исследования выполняются в строгом соответствии с правилами GCP (надлежащая клиническая практика - ред)", — сказал Белый.Как отметил глава ГК "Промомед", эти исследования на порядок более сложные, чем исследования в таблеточной форме.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.

https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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