https://ria.ru/20211113/areplivir-1758910869.html

Разработчик "Арепливира" допустил создание препарата в ингаляционной форме

Разработчик "Арепливира" допустил создание препарата в ингаляционной форме - РИА Новости, 13.11.2021

Разработчик "Арепливира" допустил создание препарата в ингаляционной форме

После создания препарата от COVID-19 "Арепливир" в таблетках и ампулах компания-производитель — "Промомед" — задумывается о разработке способа доставлять... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:47

2021-11-13T14:47

2021-11-13T15:40

распространение коронавируса

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арепливир

промомед

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. После создания препарата от COVID-19 "Арепливир" в таблетках и ампулах компания-производитель — "Промомед" — задумывается о разработке способа доставлять лекарство в ингаляционной форме. Об этом РИА Новости сообщил председатель ее совета директоров Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрирован 12 ноября, его допустили в гражданский оборот на пять лет. По словам Белого, лекарство предназначено для лечения госпитализированных с COVID-19 пациентов. "Все те, кто начинает прием, в первые часы имеют исключительно благоприятный исход заболевания. И поскольку молекула такая эффективная в таблеточной форме, то сразу стал вопрос о том, чтобы он был в форма парентеральной (инъекционной — Прим. ред.) для госпитальных пациентов, потому что, когда поступает тяжелый больной, с низкой сатурацией, когда ему уже трудно администрировать прием таблеток", — уточнил он.Как отметил Белый, у препарата стопроцентная биодоступность.Медицинские учреждения смогут подавать заявки на закупку с декабря. Препарат обещают сделать более доступным, чем импортные аналоги. Председатель правления заверил, что очередей и дефицита поставок не будет. Он добавил, что в приоритете внутренний рынок, однако у компании есть планы и на экспорт. Исходя из спроса на предыдущие продукты, заинтересоваться могут порядка пятидесяти стран.В форме таблеток "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию — "Фавипиравир") разработали в 2020-м, его делают на заводе "Биохимик" в Саранске.Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов."Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.

https://ria.ru/20211113/areplivir-1758870486.html

https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909263.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, арепливир, промомед, россия