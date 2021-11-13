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Жизнь на Украине превратилась в ад
Актриса пожаловалась на "адскую" жизнь на Украине - РИА Новости, 13.11.2021
Жизнь на Украине превратилась в ад
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, в то время как Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие. С таким заявлением в эфире... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T06:03
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в мире
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ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, в то время как Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие. С таким заявлением в эфире ютьюб-канала PolitWera выступила заслуженный деятель искусств Украины актриса Любовь Титаренко.В России, отметила актриса, благодаря русскому наследию и тому, что страна его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. На Украине, в свою очередь, сжигают книги. В результате там получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей, подвела итог Титаренко.Владимир Путин ранее заявил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как творчество Гоголя и Шевченко, поделить невозможно, да и незачем.
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в мире, украина, ситуация на украине, россия
06:03 13.11.2021 (обновлено: 15:46 13.11.2021)
 
Актриса пожаловалась на "адскую" жизнь на Украине

Актриса Титаренко заявила, что жизнь на Украине превратилась в ад

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, в то время как Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие. С таким заявлением в эфире ютьюб-канала PolitWera выступила заслуженный деятель искусств Украины актриса Любовь Титаренко.

"Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду в полном смысле слова", — сказала Титаренко.

В России, отметила актриса, благодаря русскому наследию и тому, что страна его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. На Украине, в свою очередь, сжигают книги. В результате там получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей, подвела итог Титаренко.
Владимир Путин ранее заявил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как творчество Гоголя и Шевченко, поделить невозможно, да и незачем.
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