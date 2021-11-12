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Ставропольский край
https://ria.ru/20211112/zhile-1758698144.html
Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем
Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем - РИА Новости, 12.11.2021
Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем
На Ставрополье более 700 миллионов рублей направят на обеспечение детей-сирот жильем в 2022 году, сообщает министерство имущественных отношений. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:46
2021-11-12T10:46
ставропольский край
дети
жилье
сироты
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СТАВРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости . На Ставрополье более 700 миллионов рублей направят на обеспечение детей-сирот жильем в 2022 году, сообщает министерство имущественных отношений.В целом, общий объем по финансированию министерства на следующий год составляет 1 миллиард 177 миллионов рублей. Большая часть этих средств предназначена для осуществления бюджетных инвестиций. Существенно увеличен объем финансирования по направлению обеспечения жильём детей-сирот. Кроме того, из года в год увеличивается объем финансирования по направлению укрепления материально-технической базы органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и создания сети новых."Благодаря плодотворной совместной работе органов исполнительной власти и депутатского корпуса удалось значительно увеличить объём финансирования программы обеспечения детей-сирот жильем. В бюджете 2022 года предусмотрены 766,3 миллиона рублей. В этом году на эти цели были освоены 412,3 миллиона рублей. Если говорить об уровне финансирования, то из регионального бюджета поступает гораздо больше средств, чем из федерального, на каждый "федеральный рубль" регион добавляет 4 "краевых рубля", - сказал министр имущественных отношений Виталий Зритнев.
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дети, жилье, сироты
10:46 12.11.2021
 

Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости . На Ставрополье более 700 миллионов рублей направят на обеспечение детей-сирот жильем в 2022 году, сообщает министерство имущественных отношений.
В целом, общий объем по финансированию министерства на следующий год составляет 1 миллиард 177 миллионов рублей. Большая часть этих средств предназначена для осуществления бюджетных инвестиций. Существенно увеличен объем финансирования по направлению обеспечения жильём детей-сирот. Кроме того, из года в год увеличивается объем финансирования по направлению укрепления материально-технической базы органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и создания сети новых.
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"Благодаря плодотворной совместной работе органов исполнительной власти и депутатского корпуса удалось значительно увеличить объём финансирования программы обеспечения детей-сирот жильем. В бюджете 2022 года предусмотрены 766,3 миллиона рублей. В этом году на эти цели были освоены 412,3 миллиона рублей. Если говорить об уровне финансирования, то из регионального бюджета поступает гораздо больше средств, чем из федерального, на каждый "федеральный рубль" регион добавляет 4 "краевых рубля", - сказал министр имущественных отношений Виталий Зритнев.
 
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