https://ria.ru/20211112/zhile-1758698144.html

Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем

Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем - РИА Новости, 12.11.2021

Ставрополье направит более 700 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем

На Ставрополье более 700 миллионов рублей направят на обеспечение детей-сирот жильем в 2022 году, сообщает министерство имущественных отношений. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:46

2021-11-12T10:46

2021-11-12T10:46

ставропольский край

дети

жилье

сироты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости . На Ставрополье более 700 миллионов рублей направят на обеспечение детей-сирот жильем в 2022 году, сообщает министерство имущественных отношений.В целом, общий объем по финансированию министерства на следующий год составляет 1 миллиард 177 миллионов рублей. Большая часть этих средств предназначена для осуществления бюджетных инвестиций. Существенно увеличен объем финансирования по направлению обеспечения жильём детей-сирот. Кроме того, из года в год увеличивается объем финансирования по направлению укрепления материально-технической базы органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и создания сети новых."Благодаря плодотворной совместной работе органов исполнительной власти и депутатского корпуса удалось значительно увеличить объём финансирования программы обеспечения детей-сирот жильем. В бюджете 2022 года предусмотрены 766,3 миллиона рублей. В этом году на эти цели были освоены 412,3 миллиона рублей. Если говорить об уровне финансирования, то из регионального бюджета поступает гораздо больше средств, чем из федерального, на каждый "федеральный рубль" регион добавляет 4 "краевых рубля", - сказал министр имущественных отношений Виталий Зритнев.

https://ria.ru/20211110/stavropole-1758401229.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, жилье, сироты