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В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной

В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной - РИА Новости, 12.11.2021

В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной

Действия российских военных "вблизи украинской границы" не свидетельствуют о намерении вторгнуться в страну, заявил глава объединенного комитета начальников... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:59

2021-11-12T20:59

2021-11-12T20:59

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сша

верховная рада украины

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Действия российских военных "вблизи украинской границы" не свидетельствуют о намерении вторгнуться в страну, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни", - заявил Милли на лекции в университета Дьюка.По его словам, США пристально наблюдают за "маневрами на российской стороны украинской границы".Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211111/kollegi-1758663703.html

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в мире, киев, сша, верховная рада украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, марк милли, ситуация в днр и лнр, россия