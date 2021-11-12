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В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной
В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной - РИА Новости, 12.11.2021
В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной
Действия российских военных "вблизи украинской границы" не свидетельствуют о намерении вторгнуться в страну, заявил глава объединенного комитета начальников... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:59
2021-11-12T20:59
в мире
киев
сша
верховная рада украины
энтони блинкен
дмитрий кулеба
марк милли
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Действия российских военных "вблизи украинской границы" не свидетельствуют о намерении вторгнуться в страну, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни", - заявил Милли на лекции в университета Дьюка.По его словам, США пристально наблюдают за "маневрами на российской стороны украинской границы".Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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в мире, киев, сша, верховная рада украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, марк милли, ситуация в днр и лнр, россия
20:59 12.11.2021
 
В Пентагоне прокомментировали действия России вблизи границы с Украиной

Пентагон заявил, что не расценивает действия России как желание "вторгнуться" на Украину

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Действия российских военных "вблизи украинской границы" не свидетельствуют о намерении вторгнуться в страну, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни", - заявил Милли на лекции в университета Дьюка.
По его словам, США пристально наблюдают за "маневрами на российской стороны украинской границы".
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 22:51
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину
 
В миреКиевСШАВерховная Рада УкраиныЭнтони БлинкенДмитрий КулебаМарк МиллиСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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