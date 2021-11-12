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https://ria.ru/20211112/zarplata-1758733307.html
Верховный суд рассказал, когда муж имеет право на ползарплаты жены
Верховный суд рассказал, когда муж имеет право на ползарплаты жены - РИА Новости, 12.11.2021
Верховный суд рассказал, когда муж имеет право на ползарплаты жены
Зарплата жены, даже если работодатель начислил ее уже после развода, является общей собственностью супругов, сказано в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:06
2021-11-12T20:27
общество
семья
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарплата жены, даже если работодатель начислил ее уже после развода, является общей собственностью супругов, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.Суд рассмотрел жалобу москвича, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Она выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку. К этому моменту супруги уже развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд на экс-жену."По мнению истца, он имеет право на получение 1/2 доли указанных выше денежных средств, поскольку они являются доходами от трудовой деятельности ответчика в период нахождения в браке с истцом", - сказано в определении.Суд отказал ему - спорные денежные средства получены уже после прекращения брачных отношений. Это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции, но он дошел до Верховного суда РФ."Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности... Между тем суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе", - решил Верховный суд РФ. Суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр.
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общество, семья, верховный суд рф, россия
13:06 12.11.2021 (обновлено: 20:27 12.11.2021)
 
Верховный суд рассказал, когда муж имеет право на ползарплаты жены

Верховный суд: зарплата жены, даже начисленная после развода, — общая собственность

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарплата жены, даже если работодатель начислил ее уже после развода, является общей собственностью супругов, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел жалобу москвича, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Она выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку. К этому моменту супруги уже развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд на экс-жену.
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"По мнению истца, он имеет право на получение 1/2 доли указанных выше денежных средств, поскольку они являются доходами от трудовой деятельности ответчика в период нахождения в браке с истцом", - сказано в определении.
Суд отказал ему - спорные денежные средства получены уже после прекращения брачных отношений. Это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции, но он дошел до Верховного суда РФ.
"Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности... Между тем суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе", - решил Верховный суд РФ. Суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр.
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