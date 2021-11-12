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Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник
Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021
Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник
Совет Федерации готов рассмотреть закон о введении QR-кодов на ближайшем заседании 19 ноября, если к тому времени он будет принят Госдумой в третьем чтении,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:32
2021-11-12T20:32
2021-11-12T20:32
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации готов рассмотреть закон о введении QR-кодов на ближайшем заседании 19 ноября, если к тому времени он будет принят Госдумой в третьем чтении, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."Да, мы готовы рассмотреть закон в первоочередном порядке, как только Дума его примет. Ближайшее заседание 19 ноября, если успеют (депутаты), то да, на нем", - сказал собеседник агентства.
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Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник
Источник: Совет Федерации готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября