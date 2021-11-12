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Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник

Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник

Совет Федерации готов рассмотреть закон о введении QR-кодов на ближайшем заседании 19 ноября, если к тому времени он будет принят Госдумой в третьем чтении,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:32

2021-11-12T20:32

2021-11-12T20:32

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации готов рассмотреть закон о введении QR-кодов на ближайшем заседании 19 ноября, если к тому времени он будет принят Госдумой в третьем чтении, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."Да, мы готовы рассмотреть закон в первоочередном порядке, как только Дума его примет. Ближайшее заседание 19 ноября, если успеют (депутаты), то да, на нем", - сказал собеседник агентства.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, совет федерации рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код