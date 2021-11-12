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Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке

Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке - РИА Новости, 12.11.2021

Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке

Совет федерации в первоочередном порядке рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в публичных местах, как только документ поступит из Госдумы, заявила РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:22

2021-11-12T19:22

2021-11-12T19:22

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет федерации в первоочередном порядке рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в публичных местах, как только документ поступит из Госдумы, заявила РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее пресс-служба правительства сообщила, что законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает, что для посещения публичных мест и проезда на транспорте необходимо будет предъявлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации."Как только поступит данный закон из Госдумы в Совет федерации, мы его будем рассматривать, конечно, в первоочередном порядке", - сказала парламентарий.По ее словам, это одна из действенных мер, которые необходимо сейчас предпринять.Святенко не стала прогнозировать, как сенаторы проголосуют по документу. "Совет федерации - палата регионов, голосование покажет", - пояснила политик.Она не исключила, что 18 ноября законопроект будет обсуждаться на заседании социального комитета, если к тому времени документ поступит в Совет федерации.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, инна святенко, коронавирус covid-19, qr-код