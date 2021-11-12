https://ria.ru/20211112/yacheyka-1758759566.html

В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*

В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"* - РИА Новости, 12.11.2021

В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*

Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:57

2021-11-12T14:57

2021-11-12T14:57

казань

республика татарстан (татарстан)

турция

нурджулар

саид нурси

фетхуллах гюлен

россия

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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Проведена совместная операция по задержанию трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, которая действовала в Татарстане с 2019 года", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что один из задержанных – преподаватель вуза в Казани, распространявший среди студентов-мусульман идеологию организации. Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах."Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html

казань

республика татарстан (татарстан)

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, республика татарстан (татарстан), турция, нурджулар, саид нурси, фетхуллах гюлен, россия