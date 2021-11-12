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В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"* - РИА Новости, 12.11.2021
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:57
2021-11-12T14:57
2021-11-12T14:57
казань
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турция
нурджулар
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Проведена совместная операция по задержанию трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, которая действовала в Татарстане с 2019 года", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что один из задержанных – преподаватель вуза в Казани, распространявший среди студентов-мусульман идеологию организации. Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах."Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html
казань
республика татарстан (татарстан)
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казань, республика татарстан (татарстан), турция, нурджулар, саид нурси, фетхуллах гюлен, россия
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста и еще двух участников ячейки "Нурджулар"*