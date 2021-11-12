Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/yacheyka-1758759566.html
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"* - РИА Новости, 12.11.2021
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:57
2021-11-12T14:57
казань
республика татарстан (татарстан)
турция
нурджулар
саид нурси
фетхуллах гюлен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Проведена совместная операция по задержанию трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, которая действовала в Татарстане с 2019 года", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что один из задержанных – преподаватель вуза в Казани, распространявший среди студентов-мусульман идеологию организации. Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах."Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html
казань
республика татарстан (татарстан)
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, республика татарстан (татарстан), турция, нурджулар, саид нурси, фетхуллах гюлен, россия
14:57 12.11.2021
 
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*

В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста и еще двух участников ячейки "Нурджулар"*

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, один из них – преподаватель вуза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Проведена совместная операция по задержанию трех участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар"*, которая действовала в Татарстане с 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что один из задержанных – преподаватель вуза в Казани, распространявший среди студентов-мусульман идеологию организации. Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах.
"Нурджулар"* - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеологию ислама суннитского направления. В России оно признано экстремистским в 2008 году, его деятельность запрещена.
Движение организовалось после Первой мировой войны на основе толкований религиозных документов ислама теолога Саида Нурси. Его ближайшим последователем в Турции стал исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого на сегодняшний день на родине обвиняют в причастности к попытке государственного переворота пятилетней давности.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 08:00Специальный репортаж
"АУЕ* и неонацисты": что происходит в центре для криминальных подростков
 
КазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)ТурцияНурджуларСаид НурсиФетхуллах ГюленРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс