https://ria.ru/20211112/vtorzhenie-1758679721.html

Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России "вторгнуться" на Украину

Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России "вторгнуться" на Украину - РИА Новости, 12.11.2021

Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России "вторгнуться" на Украину

Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия может рассматривать возможность "вторжения" на Украину. Соответствующую... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T05:56

2021-11-12T05:56

2021-11-12T07:33

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия может рассматривать возможность "вторжения" на Украину. Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.Опасения и оценки США, как утверждается в материале, подкреплены "общедоступными доказательствами".В свою очередь, источник, "близкий к Кремлю", утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.Планов нетРоссия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос, планирует ли Россия вторгнуться на Украину, дипломат сказал: "Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".Он отметил, что Россия обладает правом концентрировать войска где угодно на своей территории."Вторжения не будет"Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что вторжения России в ближайшее время не будет, однако, по его словам, Россия повышает ставки, и начинает она с ситуации в энергетике."(Президент РФ Владимир – Прим. ред.) Путин подтянул уже весной к нашим границам колоссальное количество вооружения, которое там осталось, и очень много войск. Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100%", - выразил мнение дипломат.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, опроверг появившуюся в западных СМИ информацию об активности российских войск возле украинских границ."Стягивает силы"МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о "стягивании сил" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html

https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

https://ria.ru/20211112/mery-1758671276.html

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в мире, украина, сша, россия