https://ria.ru/20211112/voyna-1758823981.html

Раскрыты сценарии российской военной "операции" на Украине

Глава РСМД назвал два сценария начала военной операции на Украине - РИА Новости, 12.11.2021

Раскрыты сценарии российской военной "операции" на Украине

Вероятность российского военного вторжения на Украину крайне низка, но есть две ситуации, при которой Москве придется провести операцию на территории соседнего... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:55

2021-11-12T18:55

2021-11-12T23:22

безопасность

украина

андрей кортунов

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вероятность российского военного вторжения на Украину крайне низка, но есть две ситуации, при которой Москве придется провести операцию на территории соседнего государства, заявил "Ленте.ру" генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.По мнению эксперта, России придется вмешаться в случае широкомасштабного наступления ВСУ на юго-востоке страны."Если они решат пойти по пути (президента Азербайджана. — Прим. ред.) Алиева, захватить Донбасс, используя турецкие беспилотники и какие-то еще поставки современных вооружений, то тогда, наверное, действительно Россия будет вынуждена ответить", — объяснил он.Второй вариант — реальный развал Украины, при котором Москва будет вынуждена взять под контроль культурно близкие регионы республики. В то же время Кортунов подчеркнул, что ни один из сценариев сейчас не выглядит реалистичным, так как для этого нет предпосылок, и назвал разговоры о возможном вторжении спекуляциями."Очевидно, что Россия не может ничего приобрести за счет такого рода военной акции, а потери будут очень серьезные", — подытожил специалист.Накануне Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия якобы может рассматривать возможность "вторжения" на Украину. Агентство также сообщило, что "близкие к Кремлю источники" опровергли наличие таких планов, но заявили о желании Москвы показать Киеву готовность применить силу.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211109/ukraina-1758149718.html

https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

украина

россия

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безопасность, украина, андрей кортунов, россия