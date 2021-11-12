https://ria.ru/20211112/voennye-1758854629.html
На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих
На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих - РИА Новости, 12.11.2021
На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих
В Белоруссии во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:06
2021-11-12T22:06
2021-11-12T22:39
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Белоруссии во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.Несчастный случай произошел 12 ноября во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе Гродно."Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", — рассказали в ведомстве.Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление.Обстоятельства случившегося устанавливают.Учения белорусских и российских десантников проходили на фоне наращивания военной активности у западной границы Белоруссии. Так, Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.К маневрам привлекли около 250 человек, задействовали самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.Ситуация на границеЕще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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Учения Воздушно-десантных войск в Белоруссии, на которых погибли двое российских военнослужащих
Минобороны России публикует кадры десантирования российских солдат на учениях в Белоруссии
2021-11-12T22:06
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в мире, белоруссия, гродно, россия
22:06 12.11.2021 (обновлено: 22:39 12.11.2021)
На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих
На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
В Белоруссии
во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Несчастный случай произошел 12 ноября во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе Гродно
.
"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", — рассказали в ведомстве.
Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление.
"В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", — отметили в Минобороны.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
Учения белорусских и российских десантников проходили на фоне наращивания военной активности у западной границы Белоруссии. Так, Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.
К маневрам привлекли около 250 человек, задействовали самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.
Ситуация на границе
Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу
беженцев из государств Ближнего Востока
и Африки
. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Вильнюс
, Рига
и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске
все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".