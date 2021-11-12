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Шоубиз
https://ria.ru/20211112/vodyanova-1758701244.html
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой - РИА Новости, 12.11.2021
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой
Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения. РИА Новости, 12.11.2021
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения.Модель поделилась подробностями дня рождения. Бабушка плохо себя чувствовала, но, увидев приехавшую внучку с детьми, "воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней...".В день рождения Ларису Гавриловну нарядили и перенесли на диван в гостиную, где накрыли праздничный стол. Дочь Водяновой Нева помогала прабабушке "справиться с потоком звонков и поздравлений, делая так, чтобы звонящим было хорошо видно именинницу", а та "наслаждалась вниманием и заботой". На следующее утро 11 ноября бабушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Почувствовав, что "конец уже близок", модель, не дожидаясь священника, стала читать молитву, во время которой бабушка "перестала дышать". Ранее Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород.
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наталья водянова, шоу-бизнес, знаменитости
11:21 12.11.2021
 
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой

Бабушка модели Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Наталья Водянова
Модель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения.

"Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками", – написала Водянова в своем Instagram.

Модель поделилась подробностями дня рождения. Бабушка плохо себя чувствовала, но, увидев приехавшую внучку с детьми, "воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней...".
В день рождения Ларису Гавриловну нарядили и перенесли на диван в гостиную, где накрыли праздничный стол. Дочь Водяновой Нева помогала прабабушке "справиться с потоком звонков и поздравлений, делая так, чтобы звонящим было хорошо видно именинницу", а та "наслаждалась вниманием и заботой".

"Разошлись мы в районе 23.00, уставшие и счастливые, со спокойной душой от того, что праздник удался. Праздник, достойный этого горячо всеми любимого нашего родного человека", – написала Водянова.

На следующее утро 11 ноября бабушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Почувствовав, что "конец уже близок", модель, не дожидаясь священника, стала читать молитву, во время которой бабушка "перестала дышать".
Ранее Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород.
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