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Умерла бабушка модели Натальи Водяновой
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой - РИА Новости, 12.11.2021
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой
Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:21
2021-11-12T11:21
2021-11-12T11:21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения.Модель поделилась подробностями дня рождения. Бабушка плохо себя чувствовала, но, увидев приехавшую внучку с детьми, "воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней...".В день рождения Ларису Гавриловну нарядили и перенесли на диван в гостиную, где накрыли праздничный стол. Дочь Водяновой Нева помогала прабабушке "справиться с потоком звонков и поздравлений, делая так, чтобы звонящим было хорошо видно именинницу", а та "наслаждалась вниманием и заботой". На следующее утро 11 ноября бабушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Почувствовав, что "конец уже близок", модель, не дожидаясь священника, стала читать молитву, во время которой бабушка "перестала дышать". Ранее Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород.
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наталья водянова, шоу-бизнес, знаменитости
Умерла бабушка модели Натальи Водяновой
Бабушка модели Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения.
"Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками", – написала Водянова в своем Instagram.
Модель поделилась подробностями дня рождения. Бабушка плохо себя чувствовала, но, увидев приехавшую внучку с детьми, "воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней...".
В день рождения Ларису Гавриловну нарядили и перенесли на диван в гостиную, где накрыли праздничный стол. Дочь Водяновой Нева помогала прабабушке "справиться с потоком звонков и поздравлений, делая так, чтобы звонящим было хорошо видно именинницу", а та "наслаждалась вниманием и заботой".
"Разошлись мы в районе 23.00, уставшие и счастливые, со спокойной душой от того, что праздник удался. Праздник, достойный этого горячо всеми любимого нашего родного человека", – написала Водянова.
На следующее утро 11 ноября бабушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Почувствовав, что "конец уже близок", модель, не дожидаясь священника, стала читать молитву, во время которой бабушка "перестала дышать".
Ранее Водянова разместила в Instagram фото, где показала
"воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород.