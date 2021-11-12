https://ria.ru/20211112/vodyanova-1758701244.html

Умерла бабушка модели Натальи Водяновой

Умерла бабушка модели Натальи Водяновой - РИА Новости, 12.11.2021

Умерла бабушка модели Натальи Водяновой

Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения. РИА Новости, 12.11.2021

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бабушка Натальи Водяновой скончалась в Нижнем Новгороде в возрасте 92 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения.Модель поделилась подробностями дня рождения. Бабушка плохо себя чувствовала, но, увидев приехавшую внучку с детьми, "воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней...".В день рождения Ларису Гавриловну нарядили и перенесли на диван в гостиную, где накрыли праздничный стол. Дочь Водяновой Нева помогала прабабушке "справиться с потоком звонков и поздравлений, делая так, чтобы звонящим было хорошо видно именинницу", а та "наслаждалась вниманием и заботой". На следующее утро 11 ноября бабушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Почувствовав, что "конец уже близок", модель, не дожидаясь священника, стала читать молитву, во время которой бабушка "перестала дышать". Ранее Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород.

https://ria.ru/20211029/takmenev-1756924651.html

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наталья водянова, шоу-бизнес, знаменитости