https://ria.ru/20211112/vdv-1758854144.html

На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих

На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих - РИА Новости, 12.11.2021

На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих

Двое российских военнослужащих погибли в пятницу в ходе парашютного десантирования в Белоруссии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T22:02

2021-11-12T22:02

2021-11-12T22:43

белоруссия

россия

гродно

воздушно-космические силы россии

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Двое российских военнослужащих погибли в пятницу в ходе парашютного десантирования в Белоруссии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.По данным ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе Гродно."Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", — рассказали в ведомстве.Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление."В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", — отметили в Минобороны.Обстоятельства случившегося устанавливают.Учения белорусских и российских десантников проходили на фоне наращивания военной активности у западной границы Белоруссии. Так, Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.К маневрам привлекли около 250 человек, задействовали самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.

https://ria.ru/20211112/ucheniya-1758830372.html

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Учения Воздушно-десантных войск в Белоруссии, на которых погибли двое российских военнослужащих Минобороны России публикует кадры десантирования российских солдат на учениях в Белоруссии 2021-11-12T22:02 true PT1M37S

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белоруссия, россия, гродно, воздушно-космические силы россии, в мире