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В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
В России за сутки подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время умерли 252 926 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:31
2021-11-12T11:31
2021-11-12T11:31
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время умерли 252 926 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 252 926 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 75, Подмосковье - 51.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19