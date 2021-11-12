https://ria.ru/20211112/umershie-1758708634.html

В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19

В России за сутки подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время умерли 252 926 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:31

2021-11-12T11:31

2021-11-12T11:31

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время умерли 252 926 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 252 926 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 75, Подмосковье - 51.

https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758685219.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии