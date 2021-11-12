https://ria.ru/20211112/ubiystvo-1758811786.html
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта - РИА Новости, 12.11.2021
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта
Конфликт в Дагестане, в результате которого скончался имам, не имел религиозной подоплеки, он был бытовым, заявила РИА Новости пресс-секретарь духовного... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:54
2021-11-12T17:54
2021-11-12T17:57
происшествия
убийство имама в дагестане
акушинский район
республика дагестан
религия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Конфликт в Дагестане, в результате которого скончался имам, не имел религиозной подоплеки, он был бытовым, заявила РИА Новости пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова.Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющимся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался."Это просто невероятно, вопиющий факт. Такого в Дагестане давно не было, чтобы убивали духовенство. Но это не как раньше, религиозной подоплеки нет, речь тут идет о бытовом споре. Просто уму непостижимо, как можно решать конфликты таким образом? Мы это решительно осуждаем. И соболезнуем семье погибшего", - сказала Махмудова.Она уточнила, что погибший – Абид Магомедов – был имамом мечети села Аметеркмахи Акушинского района. "У брата имама был земельный конфликт со стрелявшим. Имам и двое раненых просто разговаривали, когда началась стрельба. Имам погиб, двое раненых находятся в больнице", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20211112/dagestan-1758803756.html
https://ria.ru/20211112/napadenie-1758791919.html
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происшествия, убийство имама в дагестане, акушинский район, республика дагестан
17:54 12.11.2021 (обновлено: 17:57 12.11.2021)
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта
Муфтият: имама убили из-за бытового конфликта, без какой-либо религиозной подоплеки