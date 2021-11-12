Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211112/ubiystvo-1758811786.html
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта - РИА Новости, 12.11.2021
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта
Конфликт в Дагестане, в результате которого скончался имам, не имел религиозной подоплеки, он был бытовым, заявила РИА Новости пресс-секретарь духовного... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:54
2021-11-12T17:57
происшествия
убийство имама в дагестане
акушинский район
республика дагестан
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Конфликт в Дагестане, в результате которого скончался имам, не имел религиозной подоплеки, он был бытовым, заявила РИА Новости пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова.Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющимся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался."Это просто невероятно, вопиющий факт. Такого в Дагестане давно не было, чтобы убивали духовенство. Но это не как раньше, религиозной подоплеки нет, речь тут идет о бытовом споре. Просто уму непостижимо, как можно решать конфликты таким образом? Мы это решительно осуждаем. И соболезнуем семье погибшего", - сказала Махмудова.Она уточнила, что погибший – Абид Магомедов – был имамом мечети села Аметеркмахи Акушинского района. "У брата имама был земельный конфликт со стрелявшим. Имам и двое раненых просто разговаривали, когда началась стрельба. Имам погиб, двое раненых находятся в больнице", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20211112/dagestan-1758803756.html
https://ria.ru/20211112/napadenie-1758791919.html
акушинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_cf0093bb5f5c3956766c2d34202a8fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, убийство имама в дагестане, акушинский район, республика дагестан
17:54 12.11.2021 (обновлено: 17:57 12.11.2021)
 
В муфтияте заявили, что дагестанского имама убили из-за бытового конфликта

Муфтият: имама убили из-за бытового конфликта, без какой-либо религиозной подоплеки

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Конфликт в Дагестане, в результате которого скончался имам, не имел религиозной подоплеки, он был бытовым, заявила РИА Новости пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова.
Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющимся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
17:22
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети
"Это просто невероятно, вопиющий факт. Такого в Дагестане давно не было, чтобы убивали духовенство. Но это не как раньше, религиозной подоплеки нет, речь тут идет о бытовом споре. Просто уму непостижимо, как можно решать конфликты таким образом? Мы это решительно осуждаем. И соболезнуем семье погибшего", - сказала Махмудова.
Она уточнила, что погибший – Абид Магомедов – был имамом мечети села Аметеркмахи Акушинского района. "У брата имама был земельный конфликт со стрелявшим. Имам и двое раненых просто разговаривали, когда началась стрельба. Имам погиб, двое раненых находятся в больнице", - заключила собеседница агентства.
Автомобиль полиции Дагестана
16:51
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек
 
РелигияПроисшествияУбийство имама в ДагестанеАкушинский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс