https://ria.ru/20211112/tsitata-1758817865.html

Цитату Байдена о "великом негре" активно обсуждают в американских СМИ

Цитату Байдена о "великом негре" активно обсуждают в американских СМИ - РИА Новости, 12.11.2021

Цитату Байдена о "великом негре" активно обсуждают в американских СМИ

Американские СМИ активно обсуждают выступление президента США Джо Байдена, который накануне использовал словосочетание "великий негр". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:28

2021-11-12T18:28

2021-11-12T18:28

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Американские СМИ активно обсуждают выступление президента США Джо Байдена, который накануне использовал словосочетание "великий негр".Американское отделение The Sun опубликовало материал – обновленный список "самых больших промахов" Байдена, добавив вчерашнее выступление к падению на трапе самолета и нескольким эпизодам, когда, как считается, американский лидер заснул на мероприятиях. На высказывание Байдена обратил внимание телеканал FoxNews, повторяя запись в эфире. Хэштег #RaсistJoe попал в тренды Twitter в США."Знаете, я усвоил отношение великого негра своего времени", - сказал накануне Байден, выступая на памятном мероприятии в честь Дня ветерана.Суть истории американского лидера заключалась в том, что темнокожий бейсболист Сатчел Пейдж, игрок так называемой "негритянской лиги" в конце 1940-х годов, сделал удачную подачу, хотя ему было 47 лет – значительный возраст для профессионального спортсмена. Удивившихся его успеху журналистов Пейдж спросил: "Сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам?" Именно об этом "вневозрастном" подходе говорил Байден.

https://ria.ru/20211108/veselo-1758095652.html

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в мире, журналистика, twitter, сша, джо байден