https://ria.ru/20211112/trudoustroystvo-1758782224.html

В Ленобласти треть людей с ограниченными возможностями трудоустроены

В Ленобласти треть людей с ограниченными возможностями трудоустроены - РИА Новости, 12.11.2021

В Ленобласти треть людей с ограниченными возможностями трудоустроены

В Ленинградской области 32% людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста имеют работу; по этому показателю, превышающему среднероссийский... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

ленинградская область

общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области 32% людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста имеют работу; по этому показателю, превышающему среднероссийский (25,02%), регион оказался в пятерке лидеров страны, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова."Власти Ленобласти стимулируют работодателей, которые берут на работу инвалидов. За счет бюджета региона они имеют возможность создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и компенсировать часть выплачиваемой зарплаты инвалиду и его наставнику. Размер компенсации за созданное рабочее место может достигать 500 тысяч рублей, а максимальный период компенсации заработной платы инвалиду ― три месяца. Мерами поддержки могут также воспользоваться организации, учредителями которых являются общественные объединения инвалидов, а также некоммерческие организации", – сказала Астратова в ходе пятой Межрегиональной научно-практической конференции "Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства".По ее словам, для повышения уровня занятости инвалидов в регионе профильный комитет старается работать не только с теми, кто самостоятельно обращается за помощью в службу занятости, но и с теми, кто пытается найти работу самостоятельно. "В случае если незанятый инвалид не обратился в службу занятости, сотрудник биржи труда связывается с гражданином и персонально с ним работает", ― пояснила Астратова.

https://ria.ru/20211111/vaterpolistki-1758551433.html

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общество, ленинградская область