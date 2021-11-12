https://ria.ru/20211112/teleskop-1758675822.html
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога - РИА Новости, 12.11.2021
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:37
2021-11-12T02:37
2021-11-12T02:37
наса
физический институт ран
российская академия наук
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/32/1548383247_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b2914e2e4659e927633dbe0a1a774ad.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа "Джеймс Уэбб", рассказала заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета РАН по космосу."Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", - сказала она.Так, согласно открытым данным, только НАСА, не считая европейских и канадских партнеров, потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов.По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить - ред.) еще 15 миллиардов", - сказала Лихачева.По ее словам, сейчас до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.В свою очередь и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачёв привел другую аналогию. По его словам, стоимость "Миллиметрона" равняется "паре лепестков "Джеймса Уэбба" по стоимости, если взять в долларовом эквиваленте", при том что у американского телескопа 18 зеркал ("лепестков").Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
https://ria.ru/20211015/spektr-uf-1754664585.html
https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/32/1548383247_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2aa80f853c2629aefe51e81863efc016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, физический институт ран, российская академия наук, космос - риа наука
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
РАН: телескоп "Миллиметрон" будет стоить в сто раз дешевле американского "Джеймса Уэбба"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа "Джеймс Уэбб", рассказала заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета РАН
по космосу.
"Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", - сказала она.
Так, согласно открытым данным, только НАСА
, не считая европейских и канадских партнеров, потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов.
По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить - ред.) еще 15 миллиардов", - сказала Лихачева.
По ее словам, сейчас до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.
В свою очередь и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН
Сергей Лихачёв привел другую аналогию. По его словам, стоимость "Миллиметрона" равняется "паре лепестков "Джеймса Уэбба" по стоимости, если взять в долларовом эквиваленте", при том что у американского телескопа 18 зеркал ("лепестков").
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.