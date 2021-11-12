Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/teleskop-1758675822.html
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога - РИА Новости, 12.11.2021
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:37
2021-11-12T02:37
наса
физический институт ран
российская академия наук
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/32/1548383247_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b2914e2e4659e927633dbe0a1a774ad.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа "Джеймс Уэбб", рассказала заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета РАН по космосу."Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", - сказала она.Так, согласно открытым данным, только НАСА, не считая европейских и канадских партнеров, потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов.По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить - ред.) еще 15 миллиардов", - сказала Лихачева.По ее словам, сейчас до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.В свою очередь и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачёв привел другую аналогию. По его словам, стоимость "Миллиметрона" равняется "паре лепестков "Джеймса Уэбба" по стоимости, если взять в долларовом эквиваленте", при том что у американского телескопа 18 зеркал ("лепестков").Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
https://ria.ru/20211015/spektr-uf-1754664585.html
https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/32/1548383247_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2aa80f853c2629aefe51e81863efc016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, физический институт ран, российская академия наук, космос - риа наука
02:37 12.11.2021
 
Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога

РАН: телескоп "Миллиметрон" будет стоить в сто раз дешевле американского "Джеймса Уэбба"

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон"
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уникальный российский космический телескоп "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") будет стоить в 100 раз дешевле планируемого к запуску американского телескопа "Джеймс Уэбб", рассказала заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета РАН по космосу.
"Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", - сказала она.
Так, согласно открытым данным, только НАСА, не считая европейских и канадских партнеров, потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов.
По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить - ред.) еще 15 миллиардов", - сказала Лихачева.
Космическая обсерватория Спектр-УФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 03:39
Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
По ее словам, сейчас до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.
В свою очередь и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачёв привел другую аналогию. По его словам, стоимость "Миллиметрона" равняется "паре лепестков "Джеймса Уэбба" по стоимости, если взять в долларовом эквиваленте", при том что у американского телескопа 18 зеркал ("лепестков").
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
20 изображений протопланетных дисков, полученные комплексом радиотелескопов ALMA в 2018 году
23 сентября, 12:36Наука
В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"
 
НАСАФизический институт РАНРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19
11:59Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Лента новостейМолния
В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии