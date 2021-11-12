https://ria.ru/20211112/soglashenie-1758733777.html
Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Татарстан
Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Татарстан - РИА Новости, 12.11.2021
Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Татарстан
Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Республика Татарстан, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:08
2021-11-12T13:08
2021-11-12T13:09
республика татарстан
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Республика Татарстан, сообщает пресс-служба банка.Документ предусматривает взаимодействие по различным сферам, в том числе финансирование по социальным, экологическим направлениям и развитию комфортной городской среды, организации выпуска региональных "зеленых" облигаций, развитию предпринимательства – цифровизации доступа к банковским и нефинансовым сервисам, а также выработку рекомендаций по улучшению профиля компаний в части устойчивого развития."В рамках реализации ESG-платформы ВТБ продолжает работу по поддержке сферы здравоохранения республики, региональных экологических и образовательных проектов. Совместно с правительством Татарстана банк реализует конкурс стартапов, созданных в соответствии с принципами устойчивого развития", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, внедрение стандартов ESG в бизнес-повестке органично совпадает с реализацией национальных проектов, охватывая все сферы экономики, в том числе – малый и средний бизнес."ВТБ последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свои бизнес-процессы: мы запустили открытую ESG-платформу и уже внедряем соответствующие продукты и услуги для клиентов. Партнерство с Татарстаном – логичный шаг в масштабировании ESG-принципов на регионы страны", – сказал Бортников, поставивший подпись под соглашением.В свою очередь президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал ВТБ давним стратегическим партнером Республики Татарстан.Пресс-служба напоминает, что ВТБ запустил собственную ESG-платформу в октябре этого года. Она предполагает полностью открытую для партнеров и клиентов банка инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления.Платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет населению России. В периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.
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новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Соглашение о партнерстве в ESG-сфере подписали ВТБ и Республика Татарстан, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает взаимодействие по различным сферам, в том числе финансирование по социальным, экологическим направлениям и развитию комфортной городской среды, организации выпуска региональных "зеленых" облигаций, развитию предпринимательства – цифровизации доступа к банковским и нефинансовым сервисам, а также выработку рекомендаций по улучшению профиля компаний в части устойчивого развития.
"В рамках реализации ESG-платформы ВТБ
продолжает работу по поддержке сферы здравоохранения республики, региональных экологических и образовательных проектов. Совместно с правительством Татарстана банк реализует конкурс стартапов, созданных в соответствии с принципами устойчивого развития", - говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова
, внедрение стандартов ESG в бизнес-повестке органично совпадает с реализацией национальных проектов, охватывая все сферы экономики, в том числе – малый и средний бизнес.
"ВТБ последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свои бизнес-процессы: мы запустили открытую ESG-платформу и уже внедряем соответствующие продукты и услуги для клиентов. Партнерство с Татарстаном – логичный шаг в масштабировании ESG-принципов на регионы страны", – сказал Бортников, поставивший подпись под соглашением.
В свою очередь президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
назвал ВТБ давним стратегическим партнером Республики Татарстан.
"Сегодня банк успешно реализует совместные проекты с целым рядом республиканских предприятий. Особое внимание ВТБ уделяет работе с малым и средним бизнесом, участвует во всех программах господдержки. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества, в том числе по внедрению принципов ESG", - отметил глава республики, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Пресс-служба напоминает, что ВТБ запустил собственную ESG-платформу в октябре этого года. Она предполагает полностью открытую для партнеров и клиентов банка инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления.
Платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет населению России. В периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.