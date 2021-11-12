https://ria.ru/20211112/sobr-1758746380.html

Золотов представил к награде бойца СОБР, погибшего в Петербурге

Золотов представил к награде бойца СОБР, погибшего в Петербурге - РИА Новости, 12.11.2021

Золотов представил к награде бойца СОБР, погибшего в Петербурге

Глава Росгвардии Виктор Золотов представил к государственной награде бойца СОБР, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при задержании мошенников, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:03

происшествия

санкт-петербург

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов представил к государственной награде бойца СОБР, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при задержании мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу", - говорится в сообщении.Уточняется, что Захаров родился в Мурманской области, работал в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016 года. Награжден медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".На Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на росгвардейца и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20211109/rosgvardiya-1758189485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)