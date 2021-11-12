https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758821078.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной академика Евгения Чазова, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:43
2021-11-12T18:43
2021-11-12T18:45
общество
владимир путин
дмитрий песков
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной академика Евгения Чазова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Текст телеграммы будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля", - сказал он журналистам.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, российская академия наук, россия
18:43 12.11.2021 (обновлено: 18:45 12.11.2021)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью академика РАН Чазова