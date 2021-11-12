https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758821078.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной академика Евгения Чазова, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:43

2021-11-12T18:43

2021-11-12T18:45

общество

владимир путин

дмитрий песков

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной академика Евгения Чазова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Текст телеграммы будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля", - сказал он журналистам.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

россия

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общество, владимир путин, дмитрий песков, российская академия наук, россия