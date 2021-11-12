https://ria.ru/20211112/sberbank-1758356643.html

Сбербанк России

Сбербанк России - РИА Новости, 12.11.2021

Сбербанк России

Сбербанк России является крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европе, одним из ведущих международных финансовых институтов. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:38

2021-11-12T02:38

2021-11-12T02:38

справки

сбербанк россии

россия

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Сбербанк России является крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европе, одним из ведущих международных финансовых институтов. Его активы по итогам 2020 года составляют около трети банковской системы страны (31,3%), также на него приходится 32,2% выданных в стране кредитов корпоративным клиентам и 42,3% частным клиентам. Сбербанк ведет свою историю от сберегательных касс, учрежденных именным указом императора Николая I от 12 ноября (30 октября по старому стилю) 1841 года "с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом". Также 12 ноября (30 октября по старому стилю) 1841 года император утвердил Устав сберегательных касс. Эта дата стала считаться днем рождения Сбербанка. Инициатором и учредителем сберегательных касс было правительство Российской империи. Они были всесословными – доступными для всех. Каких-либо коммерческих или бюджетных целей учреждение "правительственных сберегательных касс" не преследовало – с их помощью государство начинало приучать население к цивилизованным формам сбережений.Первая сберегательная касса открылась 1 марта 1842 года в Санкт-Петербурге. В том же году еще одна появилась в Москве. Позднее сберегательные кассы были открыты в Ярославле, Новочеркасске, Туле, Полтаве, Витебске. В губернских городах деятельность их регламентировалась законом о губернских сберегательных кассах (1846). В 1862 году сберегательные кассы были переданы в ведомство министерства финансов, к этому времени в стране, помимо столичных (в Санкт-Петербурге и Москве), действовали 46 губернских сберегательных касс. В том же году император Александр II принял новый Устав сберегательных касс, по которому они должны были создаваться "во всех городах, посадах и местечках". В результате к 1895 году открылось 3875 отделений. В 1895 году был принят новый устав сберегательных касс, который гарантировал сохранение коммерческой тайны. Они стали называться государственными, в Санкт-Петербурге было учреждено Управление государственных сберегательных касс.Сначала сберегательные учреждения создавались при отделениях Государственного банка, при казначействах, с 1915 года стали открываться при почтовых отделениях в сельской местности.После Октябрьской революции 1917 года, в отличие от других кредитных учреждений царской России, сберегательные кассы как "учреждения без какого-либо классового оттенка" были сохранены. Декретом Совета народных комиссаров (СНК) от 1918 года вклады в них и проценты по вкладам признавались неприкосновенными, все облигации аннулированных займов, принадлежавшие сберегательным кассам, были заменены книжным долгом РСФСР, граждане сохранили свои права на вклады. В том же году приказом Наркомфина утверждено положение об Управлении народными сберегательными кассами в качестве центрального руководящего органа отделений. В 1919 году сберегательные кассы объединили с Народным банком РСФСР.В 1922 году СНК принял постановление "Об учреждении государственных сберегательных касс", которые получили название "трудовых" в соответствии с задачей привлекать трудовые сбережения населения. В 1925 году сберкассы стали общесоюзной организацией, находившейся в ведении Наркомфина СССР. Они стали осуществлять денежные переводы, выпускать собственные заемные сертификаты, проводить операции с процентными и ценными бумагами.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) сберегательные кассы помогали финансировать военные программы. В послевоенные годы сеть трудовых сберегательных касс охватывала все регионы страны.После того, как в 1963 году сберегательные кассы из Минфина были переданы в ведение Госбанка, они начали принимать коммунальные, налоговые, страховые и другие платежи, выдавать зарплату рабочим и служащим предприятий. После банковской реформы 1987 года система сберегательных касс была реорганизована в самостоятельный Сберегательный банк СССР, как специализированный государственный банк по обслуживанию населения. Уже в 1989 году начал работать первый банкомат Сбербанка.В 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В 1990-1991 годах Сберегательный банк преобразовали в акционерный банк.В последующие годы Сбербанк превратился в современный универсальный коммерческий банк, крупную международную группу, чей бренд известен более чем в двадцати странах мира. К 2020 году он перестал быть только банком и трансформировался в экосистему сервисов, удовлетворяющих потребности клиентов. В том же году был запущен новый бренд "Сбер", который символизирует переход от исключительно финансового бизнеса к экосистеме, предоставляющей сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. Вместе с тем в финансовой части компании старый бренд сохранился. В 2020 году мобильное приложение СберБанк Онлайн вошло в топ-3 по ежемесячной аудитории в России – 65 миллиона человек пользовались им ежемесячно и половина из них – на ежедневной основе. Доля продаж финансовых сервисов в цифровых каналах достигла 56%. Кроме того, Сбер занял лидирующие позиции в сегментах доставки продуктов и еды из ресторанов (СберМаркет, Delivery Club).До апреля 2020 года основным акционером Сбербанка являлся Центральный банк Российской Федерации, который владел 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией. Данный пакет акций Сбербанка в апреле 2020 года был передан правительству РФ в рамках сделки по их приобретению за счет средств Фонда национального благосостояния. Сейчас Российская Федерация в лице министерства финансов РФ является владельцем доли 50% плюс одна голосующая акция от уставного капитала Сбербанка (52,32% от общего количества голосующих акций).Сбербанк в России, в котором работают 276 тысяч сотрудников, представлен 11 территориальными банками с более 14 тысячами отделений в 83 субъектах страны. Активная клиентская база Сбербанка в стране в 2021 году составила 101,5 миллиона частных клиентов и 2,9 миллиона корпоративных клиентов.В состав зарубежной сети Сбербанка входят дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира. Он имеет 3 миллиона клиентов за пределами России. По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) составила 760,3 миллиарда рублей.lВысшим руководящим органом Сбербанка России является общее собрание акционеров, на котором принимаются решения по основным вопросам деятельности банка. На нем избирается наблюдательный совет, который осуществляет стратегическое управление банком и состоит из 14 членов. Коллегиальным исполнительным органом управления текущей деятельностью банка является правление Сбербанка, состоящее из 11 членов. Его возглавляет президент, председатель правления банка, которым с 2007 года является Герман Греф. Головной офис Сбербанка располагается в комплексе зданий, находящемся в Москве на улице Вавилова, 19.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сбербанк россии, россия