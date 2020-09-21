https://ria.ru/20200921/sberbank-1577548755.html

Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе

Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:09

2020-09-21T14:09

2020-09-21T23:17

сбербанк россии

герман греф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577547969_0:228:960:768_1400x0_80_0_0_7b80c7bc6dcaae96514fd9464149fa41.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.Заявку с изображением такого товарного знака уже зарегистрировали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатенте</a>.Слово "банк" уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у "СберЛизинга" и "СберСтрахования" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.Как ранее отмечал <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>, возглавляемый им <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> все больше становится технологической компанией, так как уже несколько лет выстраивает экосистему, предоставляющую сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.

https://realty.ria.ru/20200914/sberbank-1577215567.html

Андрей Хант Теперь по всей России надо логотип поменять, деньги некуда девать сбербанку 555

Константин Noskov За краткость в названии зачёт, но с отказом от использования слова "банк", может уйти и солидность агломерации, да и "Сбер" хоть и ёмко,но пока ассоциируется с какой-то вульгарностью. 454

206

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, герман греф, экономика