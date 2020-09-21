https://ria.ru/20200921/sberbank-1577548755.html
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:09
2020-09-21T14:09
2020-09-21T23:17
сбербанк россии
герман греф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577547969_0:228:960:768_1400x0_80_0_0_7b80c7bc6dcaae96514fd9464149fa41.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.Заявку с изображением такого товарного знака уже зарегистрировали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатенте</a>.Слово "банк" уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у "СберЛизинга" и "СберСтрахования" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.Как ранее отмечал <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>, возглавляемый им <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> все больше становится технологической компанией, так как уже несколько лет выстраивает экосистему, предоставляющую сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.
https://realty.ria.ru/20200914/sberbank-1577215567.html
Андрей Хант
Теперь по всей России надо логотип поменять, деньги некуда девать сбербанку
555
Константин Noskov
За краткость в названии зачёт, но с отказом от использования слова "банк", может уйти и солидность агломерации, да и "Сбер" хоть и ёмко,но пока ассоциируется с какой-то вульгарностью.
454
206
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577547969_0:138:960:858_1400x0_80_0_0_f15795b4056ab99bb4c8f1fb75ce6c74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, герман греф, экономика
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.
Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
Заявку с изображением такого товарного знака уже зарегистрировали в Роспатенте
.
Слово "банк" уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у "СберЛизинга" и "СберСтрахования" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.
Как ранее отмечал Герман Греф
, возглавляемый им Сбербанк
все больше становится технологической компанией, так как уже несколько лет выстраивает экосистему, предоставляющую сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.
Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.