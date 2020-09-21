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https://ria.ru/20200921/sberbank-1577548755.html
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:09
2020-09-21T23:17
сбербанк россии
герман греф
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.Заявку с изображением такого товарного знака уже зарегистрировали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатенте</a>.Слово "банк" уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у "СберЛизинга" и "СберСтрахования" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.Как ранее отмечал <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>, возглавляемый им <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> все больше становится технологической компанией, так как уже несколько лет выстраивает экосистему, предоставляющую сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.
https://realty.ria.ru/20200914/sberbank-1577215567.html
Теперь по всей России надо логотип поменять, деньги некуда девать сбербанку
555
За краткость в названии зачёт, но с отказом от использования слова "банк", может уйти и солидность агломерации, да и "Сбер" хоть и ёмко,но пока ассоциируется с какой-то вульгарностью.
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сбербанк россии, герман греф, экономика

Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе

14:09 21.09.2020 (обновлено: 23:17 21.09.2020)
493304
© РИА НовостиЗдание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кредитной организации тогда рассказал РИА Новости, что новую представят 24 сентября.
Новый логотип, с которым ознакомилось агентство, — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
Заявку с изображением такого товарного знака уже зарегистрировали в Роспатенте.
Новый логотип Сбербанка
Новый логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Новый логотип Сбербанка
Слово "банк" уберут из названия большинства компаний экосистемы. Например, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у "СберЛизинга" и "СберСтрахования" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.
Как ранее отмечал Герман Греф, возглавляемый им Сбербанк все больше становится технологической компанией, так как уже несколько лет выстраивает экосистему, предоставляющую сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.
Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.
Стенд Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:13
Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости
25730810258902173
Обсудить206
Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
Теперь по всей России надо логотип поменять, деньги некуда девать сбербанку
21 сентября, 14:19
АХАндрей Хант
49417512120
За краткость в названии зачёт, но с отказом от использования слова "банк", может уйти и солидность агломерации, да и "Сбер" хоть и ёмко,но пока ассоциируется с какой-то вульгарностью.
21 сентября, 14:29
Константин NoskovКонстантин Noskov
4081761220
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