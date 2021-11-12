https://ria.ru/20211112/sammit-1758840538.html

Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит

Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит - РИА Новости, 12.11.2021

Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:09

2021-11-12T20:09

2021-11-12T20:33

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают", - сказано в письменном заявлении Псаки.По словам представителя Белого дома, в ходе предстоящей онлайн-встречи американский лидер намерен "четко и откровенно" донести до председателя КНР озабоченности Вашингтона относительно действий КНР.Как писали ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в американской администрации, предстоящая онлайн-встреча лидеров США и КНР станет наиболее значительной возможностью для двух стран "перезагрузить" двусторонние отношения. Вместе с тем, как утверждали СМИ, никаких серьезных прорывов по наиболее острым вопросам на этом саммите не ожидается.Издания США также сообщали, что по итогам саммита две страны могут объявить о возобновлении работы своих консульств и смягчении визовых ограничений. Впоследствии Белый дом официально опроверг выводы, содержащиеся в этих публикациях.

https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин