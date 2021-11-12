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https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758783114.html
Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили
Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили - РИА Новости, 12.11.2021
Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского "спасти" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, у... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:25
2021-11-12T23:36
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
вахтанг кикабидзе
владимир зеленский
задержание саакашвили в грузии
киев
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского "спасти" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.Зеленский отмечал ранее, что власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается. В пятницу Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил грузинского премьера допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей."Я вот специально прилетел (в Киев – ред.), чтобы попросить, чтобы вы (президент) как-нибудь своего гражданина спасли. Потому что есть такое ощущение, что они (власти Грузии – ред.) хотят, чтобы он не вышел оттуда (из тюрьмы – ред.) живым", - заявил Кикабидзе в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое он опубликовал в своем канале в YouTube в пятницу.По словам артиста, Зеленский услышал его просьбу. "Да, услышал. И сказал, что будет по телефону говорить", - добавил Кикабидзе. При этом он добавил, что любит Саакашвили и его семью.В шоу "Свобода слова Савика Шустера" Кикабидзе сообщил, что ему сказал Зеленский. "Миша - гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать", - процитировал Кикабидзе Зеленского.Артист считает, что Саакашвили угрожает опасность. "Его могут там убрать, потому что есть человек, который мечтает его видеть в гробу", - заявил Кикабидзе и дал понять, что речь идет об экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили.Кикабидзе - сторонник Саакашвили. Во время парламентских выборов в Грузии он возглавлял партийный список "Единого национального движения", основателем которой является экс-президент.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html
https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, вахтанг кикабидзе, владимир зеленский, задержание саакашвили в грузии, киев, youtube, единое национальное движение
16:25 12.11.2021 (обновлено: 23:36 12.11.2021)
 
Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили

Актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы попросить Зеленского спасти Саакашвили

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Вахтанг Кикабидзе
Певец Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского "спасти" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.
Зеленский отмечал ранее, что власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается. В пятницу Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил грузинского премьера допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.
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"Я вот специально прилетел (в Киев – ред.), чтобы попросить, чтобы вы (президент) как-нибудь своего гражданина спасли. Потому что есть такое ощущение, что они (власти Грузии – ред.) хотят, чтобы он не вышел оттуда (из тюрьмы – ред.) живым", - заявил Кикабидзе в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое он опубликовал в своем канале в YouTube в пятницу.
По словам артиста, Зеленский услышал его просьбу. "Да, услышал. И сказал, что будет по телефону говорить", - добавил Кикабидзе. При этом он добавил, что любит Саакашвили и его семью.
В шоу "Свобода слова Савика Шустера" Кикабидзе сообщил, что ему сказал Зеленский. "Миша - гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать", - процитировал Кикабидзе Зеленского.
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Артист считает, что Саакашвили угрожает опасность. "Его могут там убрать, потому что есть человек, который мечтает его видеть в гробу", - заявил Кикабидзе и дал понять, что речь идет об экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили.
Кикабидзе - сторонник Саакашвили. Во время парламентских выборов в Грузии он возглавлял партийный список "Единого национального движения", основателем которой является экс-президент.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВахтанг КикабидзеВладимир ЗеленскийЗадержание Саакашвили в ГрузииКиевYouTubeЕдиное национальное движение
 
 
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