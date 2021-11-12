https://ria.ru/20211112/romanovy-1758740322.html

Икону Николая II и Александры Федоровны продали на аукционе

Икону Николая II и Александры Федоровны продали на аукционе - РИА Новости, 12.11.2021

Икону Николая II и Александры Федоровны продали на аукционе

Икона "Святитель Николай Чудотворец и мученица царица Александра", изготовленная по случаю бракосочетания Николая II и Александры Федоровны, была продана на... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:37

2021-11-12T14:37

2021-11-12T14:37

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Икона "Святитель Николай Чудотворец и мученица царица Александра", изготовленная по случаю бракосочетания Николая II и Александры Федоровны, была продана на аукционе в Москве за 4,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".Ювелирная компания Ивана Хлебникова была основана в 1871 году. В 1879 году фирма была удостоена звания поставщика двора Его Императорского Величества. Как сообщили в пресс-службе, икона имеет музейное, художественное и историко-культурное значение. Серебряный оклад образа украшен орнаментом с эмалью по скани, чеканкой и золочением.Еще одна редкая икона второй половины XVIII века – "Богоматерь Феодоровская" в серебряном окладе была продана за 2,6 миллиона рублей при стартовой цене 1,8 миллиона рублей.Как сообщили в пресс-службе, мастер, исполнивший ее оклад, также делал в 1757 году серебряные дробницы, которые находятся в собрании Государственного Исторического музея. В этом же году он создал венец для чудотворной иконы Богоматери Казанской в Петропавловской крепости в Пскове.

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псков, москва, александра федоровна, николай чудотворец, аукцион, новости культуры