https://ria.ru/20211112/redaktor-1758725025.html

Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 12.11.2021

Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава МИД Мали Абдулай Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:35

2021-11-12T12:35

2021-11-12T13:53

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости.Диоп выпустил новость с пометкой "молния" на англоязычную ленту агентства Sputnik, затем новость была оперативно переведена на русский язык и вышла на ленты РИА Новости. Он заявил, что Мали считает Россию стратегическим партнером, сотрудничество государств выходит за рамки военной сферы.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем глава МИД Мали был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html

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