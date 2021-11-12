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Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 12.11.2021
Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава МИД Мали Абдулай Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости.Диоп выпустил новость с пометкой "молния" на англоязычную ленту агентства Sputnik, затем новость была оперативно переведена на русский язык и вышла на ленты РИА Новости. Он заявил, что Мали считает Россию стратегическим партнером, сотрудничество государств выходит за рамки военной сферы.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем глава МИД Мали был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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в мире, общество, журналистика, мали, риа новости, sputnik, миа "россия сегодня", россия
12:35 12.11.2021 (обновлено: 13:53 12.11.2021)
 
Глава МИД Мали попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава МИД Мали Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости

© РИА Новости / Алексей МайшевМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп попробовал себя в роли выпускающего редактора Sputnik и РИА Новости.
Диоп выпустил новость с пометкой "молния" на англоязычную ленту агентства Sputnik, затем новость была оперативно переведена на русский язык и вышла на ленты РИА Новости. Он заявил, что Мали считает Россию стратегическим партнером, сотрудничество государств выходит за рамки военной сферы.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 13:28
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем глава МИД Мали был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:41
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