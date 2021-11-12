https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758768828.html

В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами

В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами - РИА Новости, 12.11.2021

В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, комментируя идею введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, заявил, что это ничего не решит - надо РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:35

2021-11-12T15:35

2021-11-12T15:35

распространение коронавируса

общество

николай коломейцев

госдума рф

кпрф

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, комментируя идею введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, заявил, что это ничего не решит - надо совершенствовать систему здравоохранения в целом.Ранее замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Депутат предлагает предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев."Вы поймите, у нас что, есть QR-коды для больных сифилисом, триппером? Они что, менее вредны? Может, нам все-таки наладить иммунопрофилактику, увеличить вложения в систему здравоохранения, подготовку кадров, вернуть фармацевтическую промышленность? Это все мелкие вопросы, которые в принципе ничего не решают", - сказал РИА Новости Коломейцев.По его словам, подобные решения повышают уровень тревожности в обществе. Он подчеркнул, что "оперштабу лучше обратить внимание на совершенствование системы здравоохранения".

https://ria.ru/20211112/kod-1758762640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19