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https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758768828.html
В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами
В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами
Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, комментируя идею введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, заявил, что это ничего не решит - надо РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:35
2021-11-12T15:35
распространение коронавируса
общество
николай коломейцев
госдума рф
кпрф
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, комментируя идею введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, заявил, что это ничего не решит - надо совершенствовать систему здравоохранения в целом.Ранее замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Депутат предлагает предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев."Вы поймите, у нас что, есть QR-коды для больных сифилисом, триппером? Они что, менее вредны? Может, нам все-таки наладить иммунопрофилактику, увеличить вложения в систему здравоохранения, подготовку кадров, вернуть фармацевтическую промышленность? Это все мелкие вопросы, которые в принципе ничего не решают", - сказал РИА Новости Коломейцев.По его словам, подобные решения повышают уровень тревожности в обществе. Он подчеркнул, что "оперштабу лучше обратить внимание на совершенствование системы здравоохранения".
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общество, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:35 12.11.2021
 
В Госдуме прокомментировали идею введения QR-кодов для людей с антителами

Депутат Коломейцев: QR-коды не решат проблем, нужно совершенствовать здравоохранение

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, комментируя идею введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, заявил, что это ничего не решит - надо совершенствовать систему здравоохранения в целом.
Ранее замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Депутат предлагает предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
"Вы поймите, у нас что, есть QR-коды для больных сифилисом, триппером? Они что, менее вредны? Может, нам все-таки наладить иммунопрофилактику, увеличить вложения в систему здравоохранения, подготовку кадров, вернуть фармацевтическую промышленность? Это все мелкие вопросы, которые в принципе ничего не решают", - сказал РИА Новости Коломейцев.
По его словам, подобные решения повышают уровень тревожности в обществе. Он подчеркнул, что "оперштабу лучше обратить внимание на совершенствование системы здравоохранения".
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