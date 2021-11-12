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Перевозчики смогут отказаться от перевозки пассажиров, нарушивших QR-закон
Перевозчики смогут отказаться от перевозки пассажиров, нарушивших QR-закон - РИА Новости, 12.11.2021
Перевозчики смогут отказаться от перевозки пассажиров, нарушивших QR-закон
Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:42
2021-11-12T19:42
2021-11-12T19:42
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге."В случае, если гражданин не выполнил требования закона, то в этом случае перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор перевозки, и тогда в течение 30 дней ему возвращаются соответствующие деньги", - сообщила Голикова.
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Перевозчики смогут отказаться от перевозки пассажиров, нарушивших QR-закон
Перевозчики смогут расторгнуть договор, если пассажир не выполнит требование по QR-кодам