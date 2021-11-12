https://ria.ru/20211112/prestupniki-1758723733.html

Сенатор предложил СМИ писать гражданство преступника вместо национальности

Сенатор предложил СМИ писать гражданство преступника вместо национальности - РИА Новости, 12.11.2021

Сенатор предложил СМИ писать гражданство преступника вместо национальности

В сообщении СМИ о преступлении можно указывать гражданство правонарушителя - гражданин РФ или иностранец, это логично, так как графы "национальность" в паспорте РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:28

2021-11-12T12:28

2021-11-12T12:28

общество

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В сообщении СМИ о преступлении можно указывать гражданство правонарушителя - гражданин РФ или иностранец, это логично, так как графы "национальность" в паспорте нет, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.Ранее парламент Чечни выступил с инициативой ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности преступника, соответствующий документ будет представлен на рассмотрение Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики."Здесь есть логика: у нас в паспорте нет графы "национальность" - либо гражданин России, либо нет", - сказал Джабаров. По его мнению, это не следует рассматривать как цензуру в СМИ, "при размещении информации о преступлении можно указывать гражданство преступника: либо гражданин России, либо нет". Джабаров также напомнил, что в России проживает порядка 200 народов.

https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html

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2021

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общество, совет федерации рф, владимир джабаров, россия