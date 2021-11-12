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https://ria.ru/20211112/polyaki-1758789142.html
Поляки приготовились к очередному разделу страны из-за России и Белоруссии
"Вот вам и союз с США": поляки испугались учений десантников в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Поляки приготовились к очередному разделу страны из-за России и Белоруссии
Читатели польского издания Interia прокомментировали учения российских и белорусских десантников из-за напряженности на западной границе. Многие сочли это... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:44
2021-11-12T21:41
варшава
белоруссия
евросоюз
нато
министерство обороны белоруссии
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали учения российских и белорусских десантников из-за напряженности на западной границе. Многие сочли это угрозой самому существованию их страны и посетовали на безразличие союзников."США сейчас наиболее слабые со времен Второй мировой войны. Путин понимает, что это лучший момент", — отметил пользователь с ником realista."А Запад нас поддерживает через твиттер", — посетовал ustral."НАТО тоже должна проводить такие учения, но молчит как мыши под метлой. Вот вам и цена союза с США", — считает Prawda."Через мгновение произойдет четвертый раздел Польши, поскольку ЕС и НАТО — союзы только на бумаге", — подчеркнул Edek."Я не помню, чтобы НАТО спрашивала у России разрешение на проведение учений на своей территории, так что Белоруссии и России тоже не нужно спрашивать у кого-то разрешение на проведение учений у себя дома!" — выразил мнение taaa."Самая большая ошибка Евросоюза — отсутствие единой пограничной службы и армии. Теперь выходит, что Путину и Лукашенко нечего бояться", — подытожили читатели.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.Как заявляли в Минске, решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у восточной границы нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двусторонними договоренностями. Варшава увеличила число силовиков на фоне появления на границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области стихийного лагеря беженцев примерно до двух тысяч человек.
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758776179.html
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варшава, белоруссия, евросоюз, нато, министерство обороны белоруссии, россия
16:44 12.11.2021 (обновлено: 21:41 12.11.2021)
 
"Вот вам и союз с США": поляки испугались учений десантников в Белоруссии

Читатели Interia об учениях десантников в Белоруссии: близится четвертый раздел Польши

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей РусовУчения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Русов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали учения российских и белорусских десантников из-за напряженности на западной границе. Многие сочли это угрозой самому существованию их страны и посетовали на безразличие союзников.
"США сейчас наиболее слабые со времен Второй мировой войны. Путин понимает, что это лучший момент", — отметил пользователь с ником realista.
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"А Запад нас поддерживает через твиттер", — посетовал ustral.
"НАТО тоже должна проводить такие учения, но молчит как мыши под метлой. Вот вам и цена союза с США", — считает Prawda.
"Через мгновение произойдет четвертый раздел Польши, поскольку ЕС и НАТО — союзы только на бумаге", — подчеркнул Edek.
"Я не помню, чтобы НАТО спрашивала у России разрешение на проведение учений на своей территории, так что Белоруссии и России тоже не нужно спрашивать у кого-то разрешение на проведение учений у себя дома!" — выразил мнение taaa.
"Самая большая ошибка Евросоюза — отсутствие единой пограничной службы и армии. Теперь выходит, что Путину и Лукашенко нечего бояться", — подытожили читатели.
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Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале совместных с Россией учений на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики. В маневрах принимают участие десантники из обеих стран, задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.
Как заявляли в Минске, решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у восточной границы нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двусторонними договоренностями. Варшава увеличила число силовиков на фоне появления на границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области стихийного лагеря беженцев примерно до двух тысяч человек.
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