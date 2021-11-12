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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/pensionery-1758856121.html
В Петербурге объяснили необходимость обязательной вакцинации пенсионеров
В Петербурге объяснили необходимость обязательной вакцинации пенсионеров - РИА Новости, 12.11.2021
В Петербурге объяснили необходимость обязательной вакцинации пенсионеров
Главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова пояснила, что введение обязательной... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:25
2021-11-12T22:25
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова пояснила, что введение обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет объясняется тем, что эта категория населения наиболее уязвима для COVID-19.Девятого ноября вышло постановление Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также дополнительно включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Действие этого постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации."Обязательную вакцинацию должны пройти граждане, которые наиболее уязвимы (для коронавирусной инфекции – ред.)… На сегодняшний день мы видим, что из взрослого совокупного населения болеют, преимущественно, лица 60 лет и старше… Более того, лица 60 лет и старше… уже имеют определенные хронические заболевания, и эти хронические заболевания как раз усугубляют течение коронавирусной инфекции", - рассказала Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург"."Среди умерших (от COVID-19 – ред.) 80% составляют лица 60 лет и старше", - добавила она.Согласно постановлению главного государственного санврача Петербурга, те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович сообщала в свою очередь, что ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758784555.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:25 12.11.2021
 
В Петербурге объяснили необходимость обязательной вакцинации пенсионеров

Роспотребнадзор пояснил необходимость обязательной вакцинации жителей Петербурга от 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова пояснила, что введение обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет объясняется тем, что эта категория населения наиболее уязвима для COVID-19.
Девятого ноября вышло постановление Башкетовой о том, что в Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, также дополнительно включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад". Действие этого постановления не распространяется на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:29Распространение коронавируса
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в 14 регионах
"Обязательную вакцинацию должны пройти граждане, которые наиболее уязвимы (для коронавирусной инфекции – ред.)… На сегодняшний день мы видим, что из взрослого совокупного населения болеют, преимущественно, лица 60 лет и старше… Более того, лица 60 лет и старше… уже имеют определенные хронические заболевания, и эти хронические заболевания как раз усугубляют течение коронавирусной инфекции", - рассказала Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Среди умерших (от COVID-19 – ред.) 80% составляют лица 60 лет и старше", - добавила она.
Согласно постановлению главного государственного санврача Петербурга, те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.
Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович сообщала в свою очередь, что ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена.
 
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