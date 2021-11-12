https://ria.ru/20211112/passazhiry-1758837464.html

Около 30% пассажиров авиа и железнодорожного транспорта привиты от COVID-19

Около 30% пассажиров авиа и железнодорожного транспорта привиты от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Около 30% пассажиров авиа и железнодорожного транспорта привиты от COVID-19

Около 30% пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта в РФ привиты от коронавируса, сообщил на брифинге министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:53

2021-11-12T19:53

2021-11-12T19:53

распространение коронавируса

общество

вакцинация

виталий савельев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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коронавирусы

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Около 30% пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта в РФ привиты от коронавируса, сообщил на брифинге министр транспорта РФ Виталий Савельев.Он отметил, что количество уникальных пассажиров на авиационном и железнодорожном транспорте с августа 2020 по август 2021 года составило 58 миллионов человек."Мы запросили Минцифры, которые через госуслуги нам показали, дали возможность совместить системы и посмотреть, сколько из этих 58 миллионов привиты - от 30%, примерно 18 миллионов человек", - сказал Савельев."То есть из 58 миллионов... 40 миллионов россиян, кто путешествует, они не привиты", - добавил он.

https://ria.ru/20211112/kody-1758823212.html

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2021

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