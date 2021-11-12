https://ria.ru/20211112/nato-1758781076.html

НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу

НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2021

НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:18

2021-11-12T16:18

2021-11-12T16:18

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париж

сергей шойгу

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министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, сообщил замглавы военного ведомства Александр Фомин."Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил Фомин журналистам в пятницу по итогам переговоров в Париже.По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки"."Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - сообщил заместитель министра обороны России.

https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html

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париж

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в мире, безопасность, париж, сергей шойгу, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия