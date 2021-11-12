Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/nato-1758781076.html
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2021
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:18
2021-11-12T16:18
в мире
безопасность
париж
сергей шойгу
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_c0c20e1bc4ac580e2e04fb7475414e80.jpg
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, сообщил замглавы военного ведомства Александр Фомин."Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил Фомин журналистам в пятницу по итогам переговоров в Париже.По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки"."Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - сообщил заместитель министра обороны России.
https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html
https://ria.ru/20211111/putin-1758546164.html
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_64:0:2411:1760_1920x0_80_0_0_179f50e1fb886ef518ccbf4860e6eeb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, париж, сергей шойгу, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
16:18 12.11.2021
 
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу

Шойгу на заседании 2+2 в Париже назвал военно-политическую ситуацию в Европе деградирующей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, сообщил замглавы военного ведомства Александр Фомин.
"Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил Фомин журналистам в пятницу по итогам переговоров в Париже.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
08:00
"Ситуация быстро ухудшается". Что Вашингтон и Киев готовят в Донбассе
По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки".
"Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - сообщил заместитель министра обороны России.
Корабль ВМС США Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат Yavuz в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:37
В Кремле рассказали о реакции Путина на действия США в Черном море
 
В миреБезопасностьПарижСергей ШойгуАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
Лента новостейМолния
Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах