https://ria.ru/20211112/nato-1758781076.html
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2021
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:18
2021-11-12T16:18
2021-11-12T16:18
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в формате "2+2" обсудил широкий спектр вопросов стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, в частности, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ, сообщил замглавы военного ведомства Александр Фомин."Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил Фомин журналистам в пятницу по итогам переговоров в Париже.По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки"."Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - сообщил заместитель министра обороны России.
https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html
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в мире, безопасность, париж, сергей шойгу, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России, заявил Шойгу
Шойгу на заседании 2+2 в Париже назвал военно-политическую ситуацию в Европе деградирующей