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"Не стала ждать, пока убьет": где прячутся сбежавшие из семьи женщины
"Не стала ждать, пока убьет": где прячутся сбежавшие из семьи женщины - РИА Новости, 12.11.2021
"Не стала ждать, пока убьет": где прячутся сбежавшие из семьи женщины
По статистике Консорциума женских неправительственных объединений, больше половины жен, убитых мужьями, долгое время терпели побои и насилие. Кто-то боится... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:00
2021-11-12T08:05
дети
брак
женщины
домашнее насилие
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Юлия Ахмедова. По статистике Консорциума женских неправительственных объединений, больше половины жен, убитых мужьями, долгое время терпели побои и насилие. Кто-то боится разрушить семью, кому-то просто некуда идти. Несколько лет назад в России появились частные убежища, где можно спрятаться от агрессора и пройти психологическую реабилитацию. Корреспондент РИА Новости отправилась в один из таких центров и посмотрела, как там все устроено."Ему нравилось, когда мне было больно"Узкая дорога петляет через лес, припорошенный первым ноябрьским снегом. На пути несколько шлагбаумов. Точный адрес не называют вплоть до последнего поста охраны. Потом волонтер дает инструкции по телефону.Шелтер (в переводе с англ. "убежище", "укрытие") — большой загородной дом. Вокруг — высокий глухой забор с автоматическими воротами и камерами видеонаблюдения. Снимать на территории категорически запрещено, иначе оставленные мужья вычислят адрес. Перед заселением нужно сменить сим-карту, чтобы не отследили по сигналу.Посреди гостиной — дубовый стол. Рядом суетятся женщины, дети играют в догонялки. На кухне кто-то гремит кастрюлями. На первый взгляд похоже на праздничный обед в большой семье. Но если присмотреться, видно: у многих глаза опухли от слез, на теле — следы синяков.Сейчас здесь 12 женщин и 16 детей. Все они бежали от насилия."Мы не всегда так хорошо жили, — вспоминает волонтер Зарина. — Я здесь четыре года, бывали времена, когда замерзали, едва собирали деньги на еду. Часто места хватало не всем. Но женщины готовы спать на полу, лишь бы спрятаться от агрессора".У Зарины длинные русые волосы и яркие голубые глаза. Такие же — у ее сына Ахиллеса. Хотя, по ее словам, он больше похож на отца, от которого они сбежали в 2017-м."Однажды он изнасиловал меня при сыне, — рассказывает она полушепотом, пока мальчик играет в соседней комнате. — Я плакала, а мужу нравилось, когда мне больно. Наконец решила: нужно спасаться. Не стала ждать, пока убьет".Зарина выросла без отца, с детства мечтала о полной семье. Когда супруг начал распускать руки, она терпела, лишь бы сохранить брак. Он избивал ее во время беременности и сразу после родов. Колотил на глазах ребенка — мальчик тогда прятался от страха. Побои сопровождались сексуальным насилием и унижениями. Муж кричал, что она — ничтожество и должна благодарить за то, что он рядом."Я прямо на улице подходила к полиции и говорила, что боюсь его. Они честно отвечали: могут только прийти и припугнуть. Но что потом? Мы бы и дальше жили с ним под одной крышей, а закона о домашнем насилии нет".Об убежище Зарина узнала из соцсетей. Сперва ее пугала неизвестность, тем более что в шелтере — согласно условиям проекта — необходимо провести год. Сейчас она считает, что вытянула счастливый билет. Прошла программу, осталась здесь волонтером и уже три года спасает других."Жертвы абьюза часто упиваются своими травмами, жалеют себя. Мы помогаем оставить это в прошлом. Убеждаем женщину: даже если ее били всю жизнь — сначала отец, потом муж, — это ненормально, и так с ней нельзя обращаться", — объясняет Зарина.Программа защиты сожителейДом-убежище "Создана сиять" открылся в 2016-м. Основала его Ольга Пересветова, которая сама в детстве подверглась насилию в семье. Руководителем кризисного центра стала Наталья Краснослободцева."В детстве я видела, как отчим бил маму. Когда муж поднял на меня руку, сразу собрала вещи и ушла, — рассказывает Наталья. — Помню, как тяжело восстанавливалась, как мечтала где-то спрятаться. И поняла, что хочу защищать женщин, попавших в такую же беду".Здесь дают укрытие и предлагают программу реабилитации: девять месяцев нужно посещать обучающие семинары. И еще вести хозяйство — дежурить на кухне, убираться, следить за детьми. Потом волонтеры помогают вернуться в социум, найти работу и жилье.Как говорит Краснослободцева, шелтер существует на благотворительные пожертвования и деньги спонсоров. Поддерживают чем могут — предоставляют продукты, одежду, игрушки."Много лет жила в постоянном страхе""Я носила третьего ребенка, и муж хотел меня задушить, — вспоминает Леона, одна из обитательниц шелтера. — Все потому, что осталась ночевать моя сестра, а он хотел полностью изолировать меня от общества".Когда она только познакомилась с будущим супругом, он работал участковым, а позже вырос до серьезной должности. В приступах ярости доставал табельное оружие и угрожал пристрелить.Спустя почти год жизни в убежище и работы с психологом она поняла: муж с самого начала вел себя странно. Например, контролировал все ее перемещения, без предупреждения встречал с работы, проверял телефон. Тогда она воспринимала это как проявление заботы."Я много лет существовала в постоянном страхе — он возвращался ночью, будил меня и устраивал скандалы: пинал, таскал за волосы по квартире, — рассказывает Леона. — Однажды возил меня по стене так долго, что на плече образовалась открытая рана. Я пошла в полицию, сняла побои. Но бумаги якобы потеряли — и ему все сошло с рук"."Вернулась бы к нему, если бы он стал другим человеком"Похожая история и у Ксении. Три месяца назад она села в электричку Тверь — Москва с двумя детьми. С собой было только две сумки — все, что успела собрать, когда гражданский муж в очередной раз выставил на улицу."Думала: "Боже, куда я еду?" Но решила, что хуже вряд ли будет", — говорит она сквозь слезы.Несмотря на общего ребенка, сожитель выгонял Ксению каждые два месяца. Знал, что родителей у нее нет, идти некуда."Со временем я поняла, почему ему это нравится: он ждал, что я упаду на колени, буду умолять, просить прощения, говорить, какой он прекрасный, — объясняет она. — Но только за что мне извиняться? Я перестала делать, как он хочет, и он начал применять силу".Выставляя ее с детьми за порог, он бросался за ними через несколько часов. Так было и когда они сбежали в Москву. Но найти убежище ему не удалось.Ксения признается: вернулась бы, если бы "он стал другим человеком". А пока из пособий на ребенка она выплачивает кредиты, которые сожитель взял на ее имя."Мало спасти женщину от тирана, куда сложнее — спасти от нее самой"За пять лет существования дома-убежища годовую программу полностью прошли только 34 женщины из двухсот. Остальные уехали из шелтера раньше. Многие вернулись к мужьям."Мы как наркоманы: всегда нужно быть настороже, чтобы опять не попасть в это болото. Есть девушки, которые пережили ужасное насилие, а после нашего дома построили хорошую семью. Но это бывает нечасто. Мало спасти женщину от тирана, куда сложнее — от нее самой", — подчеркивает Зарина.По словам волонтеров, выйти из абьюзивных отношений сложно, потому что жертвы попросту не знают другой жизни: "Мы голодные до любви и тянемся к ласке. Только эта ласка как змея — обвивает и душит"."Хотелось бы, чтобы государство защищало"Несколько раз мужья вычисляли координаты беглянок. Приезжали, караулили, ломились в ворота шелтера. Некоторые даже писали заявления в полицию — якобы жена попала в "секту"."Мы не делаем ничего противозаконного, к нам даже полиция относится с уважением, — рассказывает волонтер Марьяна. — Участковый про нас знает. Но от всего, конечно, не уберечься. Хотелось бы, чтобы нас и государство охраняло".С ней солидарна руководитель центра Наталья Краснослободцева: "Одна из основных задач властей — поддерживать слабых и обиженных. Необходимо защищать пострадавших женщин и наказывать тиранов. Но у нас нет закона о профилактике домашнего насилия".Основатели убежища надеются, что скоро смогут нанять частную охрану. А пока отбиваться от абьюзеров помогают мужчины-волонтеры.
https://ria.ru/20210729/rebenok-1743337586.html
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дети, брак, женщины, домашнее насилие
08:00 12.11.2021 (обновлено: 08:05 12.11.2021)
 

"Не стала ждать, пока убьет": где прячутся сбежавшие из семьи женщины

© РИА Новости / Юлия АхмедоваДом-убежище "Создана сиять"
Дом-убежище Создана сиять - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Юлия Ахмедова. По статистике Консорциума женских неправительственных объединений, больше половины жен, убитых мужьями, долгое время терпели побои и насилие. Кто-то боится разрушить семью, кому-то просто некуда идти. Несколько лет назад в России появились частные убежища, где можно спрятаться от агрессора и пройти психологическую реабилитацию. Корреспондент РИА Новости отправилась в один из таких центров и посмотрела, как там все устроено.

"Ему нравилось, когда мне было больно"

Узкая дорога петляет через лес, припорошенный первым ноябрьским снегом. На пути несколько шлагбаумов. Точный адрес не называют вплоть до последнего поста охраны. Потом волонтер дает инструкции по телефону.
Шелтер (в переводе с англ. "убежище", "укрытие") — большой загородной дом. Вокруг — высокий глухой забор с автоматическими воротами и камерами видеонаблюдения. Снимать на территории категорически запрещено, иначе оставленные мужья вычислят адрес. Перед заселением нужно сменить сим-карту, чтобы не отследили по сигналу.
© РИА Новости / Юлия АхмедоваДом-убежище "Создана сиять"
Дом-убежище Создана сиять - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Дом-убежище "Создана сиять"
Посреди гостиной — дубовый стол. Рядом суетятся женщины, дети играют в догонялки. На кухне кто-то гремит кастрюлями. На первый взгляд похоже на праздничный обед в большой семье. Но если присмотреться, видно: у многих глаза опухли от слез, на теле — следы синяков.
Сейчас здесь 12 женщин и 16 детей. Все они бежали от насилия.
"Мы не всегда так хорошо жили, — вспоминает волонтер Зарина. — Я здесь четыре года, бывали времена, когда замерзали, едва собирали деньги на еду. Часто места хватало не всем. Но женщины готовы спать на полу, лишь бы спрятаться от агрессора".
У Зарины длинные русые волосы и яркие голубые глаза. Такие же — у ее сына Ахиллеса. Хотя, по ее словам, он больше похож на отца, от которого они сбежали в 2017-м.
"Однажды он изнасиловал меня при сыне, — рассказывает она полушепотом, пока мальчик играет в соседней комнате. — Я плакала, а мужу нравилось, когда мне больно. Наконец решила: нужно спасаться. Не стала ждать, пока убьет".
© РИА Новости / Юлия АхмедоваЗарина в доме-убежище
Зарина в доме-убежище - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Зарина в доме-убежище
Зарина выросла без отца, с детства мечтала о полной семье. Когда супруг начал распускать руки, она терпела, лишь бы сохранить брак. Он избивал ее во время беременности и сразу после родов. Колотил на глазах ребенка — мальчик тогда прятался от страха. Побои сопровождались сексуальным насилием и унижениями. Муж кричал, что она — ничтожество и должна благодарить за то, что он рядом.
"Я прямо на улице подходила к полиции и говорила, что боюсь его. Они честно отвечали: могут только прийти и припугнуть. Но что потом? Мы бы и дальше жили с ним под одной крышей, а закона о домашнем насилии нет".
Об убежище Зарина узнала из соцсетей. Сперва ее пугала неизвестность, тем более что в шелтере — согласно условиям проекта — необходимо провести год. Сейчас она считает, что вытянула счастливый билет. Прошла программу, осталась здесь волонтером и уже три года спасает других.
"Жертвы абьюза часто упиваются своими травмами, жалеют себя. Мы помогаем оставить это в прошлом. Убеждаем женщину: даже если ее били всю жизнь — сначала отец, потом муж, — это ненормально, и так с ней нельзя обращаться", — объясняет Зарина.

Программа защиты сожителей

Дом-убежище "Создана сиять" открылся в 2016-м. Основала его Ольга Пересветова, которая сама в детстве подверглась насилию в семье. Руководителем кризисного центра стала Наталья Краснослободцева.
"В детстве я видела, как отчим бил маму. Когда муж поднял на меня руку, сразу собрала вещи и ушла, — рассказывает Наталья. — Помню, как тяжело восстанавливалась, как мечтала где-то спрятаться. И поняла, что хочу защищать женщин, попавших в такую же беду".
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Здесь дают укрытие и предлагают программу реабилитации: девять месяцев нужно посещать обучающие семинары. И еще вести хозяйство — дежурить на кухне, убираться, следить за детьми. Потом волонтеры помогают вернуться в социум, найти работу и жилье.
Как говорит Краснослободцева, шелтер существует на благотворительные пожертвования и деньги спонсоров. Поддерживают чем могут — предоставляют продукты, одежду, игрушки.

"Много лет жила в постоянном страхе"

"Я носила третьего ребенка, и муж хотел меня задушить, — вспоминает Леона, одна из обитательниц шелтера. — Все потому, что осталась ночевать моя сестра, а он хотел полностью изолировать меня от общества".
Когда она только познакомилась с будущим супругом, он работал участковым, а позже вырос до серьезной должности. В приступах ярости доставал табельное оружие и угрожал пристрелить.
© РИА Новости / Юлия АхмедоваДом-убежище "Создана сиять"
Дом-убежище Создана сиять - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Дом-убежище "Создана сиять"
Спустя почти год жизни в убежище и работы с психологом она поняла: муж с самого начала вел себя странно. Например, контролировал все ее перемещения, без предупреждения встречал с работы, проверял телефон. Тогда она воспринимала это как проявление заботы.
"Я много лет существовала в постоянном страхе — он возвращался ночью, будил меня и устраивал скандалы: пинал, таскал за волосы по квартире, — рассказывает Леона. — Однажды возил меня по стене так долго, что на плече образовалась открытая рана. Я пошла в полицию, сняла побои. Но бумаги якобы потеряли — и ему все сошло с рук".

"Вернулась бы к нему, если бы он стал другим человеком"

Похожая история и у Ксении. Три месяца назад она села в электричку Тверь — Москва с двумя детьми. С собой было только две сумки — все, что успела собрать, когда гражданский муж в очередной раз выставил на улицу.
"Думала: "Боже, куда я еду?" Но решила, что хуже вряд ли будет", — говорит она сквозь слезы.
Несмотря на общего ребенка, сожитель выгонял Ксению каждые два месяца. Знал, что родителей у нее нет, идти некуда.
"Со временем я поняла, почему ему это нравится: он ждал, что я упаду на колени, буду умолять, просить прощения, говорить, какой он прекрасный, — объясняет она. — Но только за что мне извиняться? Я перестала делать, как он хочет, и он начал применять силу".
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Выставляя ее с детьми за порог, он бросался за ними через несколько часов. Так было и когда они сбежали в Москву. Но найти убежище ему не удалось.
Ксения признается: вернулась бы, если бы "он стал другим человеком". А пока из пособий на ребенка она выплачивает кредиты, которые сожитель взял на ее имя.

"Мало спасти женщину от тирана, куда сложнее — спасти от нее самой"

За пять лет существования дома-убежища годовую программу полностью прошли только 34 женщины из двухсот. Остальные уехали из шелтера раньше. Многие вернулись к мужьям.
"Мы как наркоманы: всегда нужно быть настороже, чтобы опять не попасть в это болото. Есть девушки, которые пережили ужасное насилие, а после нашего дома построили хорошую семью. Но это бывает нечасто. Мало спасти женщину от тирана, куда сложнее — от нее самой", — подчеркивает Зарина.
© РИА Новости / Юлия АхмедоваДом-убежище "Создана сиять"
Дом-убежище Создана сиять - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Дом-убежище "Создана сиять"
По словам волонтеров, выйти из абьюзивных отношений сложно, потому что жертвы попросту не знают другой жизни: "Мы голодные до любви и тянемся к ласке. Только эта ласка как змея — обвивает и душит".

"Хотелось бы, чтобы государство защищало"

Несколько раз мужья вычисляли координаты беглянок. Приезжали, караулили, ломились в ворота шелтера. Некоторые даже писали заявления в полицию — якобы жена попала в "секту".
"Мы не делаем ничего противозаконного, к нам даже полиция относится с уважением, — рассказывает волонтер Марьяна. — Участковый про нас знает. Но от всего, конечно, не уберечься. Хотелось бы, чтобы нас и государство охраняло".
С ней солидарна руководитель центра Наталья Краснослободцева: "Одна из основных задач властей — поддерживать слабых и обиженных. Необходимо защищать пострадавших женщин и наказывать тиранов. Но у нас нет закона о профилактике домашнего насилия".
Основатели убежища надеются, что скоро смогут нанять частную охрану. А пока отбиваться от абьюзеров помогают мужчины-волонтеры.
 
Детибракженщиныдомашнее насилие
 
 
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