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Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг
Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг
Ответственность за сохранность данных на портале госуслуг несет Минцифры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:48
2021-11-12T20:48
2021-11-12T20:48
госуслуги
татьяна голикова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранность данных на портале госуслуг несет Минцифры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ответственность за сохранность данных, за наличие их в личном кабинете на едином портале государственных услуг несет... Минцифры", - сказала она на брифинге.
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госуслуги, татьяна голикова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг
Голикова: ответственность за сохранность данных на портале госуслуг несет Минцифры