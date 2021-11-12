https://ria.ru/20211112/mintsifry-1758846499.html

Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг

Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова назвала ответственных за сохранность данных на портале госуслуг

Ответственность за сохранность данных на портале госуслуг несет Минцифры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:48

2021-11-12T20:48

2021-11-12T20:48

госуслуги

татьяна голикова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ответственность за сохранность данных на портале госуслуг несет Минцифры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ответственность за сохранность данных, за наличие их в личном кабинете на едином портале государственных услуг несет... Минцифры", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20211112/biometriya-1758830247.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, татьяна голикова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия