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https://ria.ru/20211112/migratsiya-1758858571.html
Минск рассказал о мерах борьбы с нелегальной миграцией
Минск рассказал о мерах борьбы с нелегальной миграцией - РИА Новости, 12.11.2021
Минск рассказал о мерах борьбы с нелегальной миграцией
Постоянное представительство Белоруссии при ОБСЕ заявило, что Минск остается надежным партнером в сфере борьбы с нелегальной миграцией, и рассказало о... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:00
2021-11-12T23:00
в мире
египет
иордания
ирак
александр лукашенко
шенгенская зона
обсе
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Постоянное представительство Белоруссии при ОБСЕ заявило, что Минск остается надежным партнером в сфере борьбы с нелегальной миграцией, и рассказало о предпринимаемых в этой области мерах.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."В очередной раз Беларусь категорически отвергает голословные и не подкрепленные фактами обвинения со стороны западных стран в якобы искусственном создании миграционного кризиса на границе с ЕС. Беларусь была и остается ответственным и надежным партнером в сфере борьбы с нелегальной миграцией и охраны границы, продолжая выполнять действующие международные обязательства", - говорится в сообщении на сайте представительства.По его данным, в январе-августе 2021 года за нарушение законодательства о госгранице в Белоруссии было задержано свыше 600 лиц, за нарушение законодательства о правовом положении задержаны 130 иностранцев. Было пресечено 11 каналов незаконной транзитной миграции в ЕС, что в 6,5 раз больше, чем в 2020 году, задержано 15 организаторов и пособников, возбуждено 14 уголовных дел. В сентябре-октябре этого года более 30 туристических фирм, систематически нарушавших миграционное и визовое законодательство, отстранены от возможности подачи заявок на получение туристических виз в аэропорту и загранучреждениях Белоруссии для граждан стран, неблагополучных в миграционном отношении.Отмечается, что с 28 сентября иностранцы из стран миграционного риска переориентированы на получение виз в белорусских загранучреждениях в Египте, Иране, Нигерии, ОАЭ, Пакистане, Сирии, Турции, что позволяет осуществлять дополнительные меры контроля при выдаче виз до въезда в страну. С 19 октября полностью прекращена выдача туристических виз гражданам Афганистана, Йемена, Сомали, Демократической Республики Конго."Все это свидетельствует о беспочвенности заявлений о "спланированных" действиях белорусских властей в якобы "инструментализации" нелегальной миграции", - подчеркивается в сообщении.Диппредставительство рассказало, что активно задействуется механизм отказа в выдаче виз по основаниям, предусмотренным белорусским законодательством. Так, на 11 ноября количество отказов в выдаче виз в Национальном аэропорту Минск за 2021 год составило более 511 (за весь 2020 год – 154 отказа). По иным основаниям не были допущены на территорию Беларуси около 300 прибывших иностранцев.Согласно сообщению, безвизовый порядок въезда и выезда через Национальный аэропорт "Минск", аэропорты всех областных центров Беларуси распространен на граждан Египта, Иордании, Ирана, Пакистана, ЮАР только при условии наличия в их паспортах действительных многократных шенгенских виз с отметкой о въезде на территорию ЕС или государства Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением даты вылета. По информации дипломатов, в 2021 году с ходатайствами о защите в Белоруссии обратилось более 400 иностранцев, большинство из них из стран Африки, Ирака, Йемена, Ирана. Они были направлены в пункты временного поселения и временного размещения беженцев, все эти объекты в Белоруссии практически заполнены. За последние 10 месяцев в рамках борьбы с нелегальной миграцией из Белаоруссии выдворено 1538 иностранцев, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211112/konflikt-1758760208.html
https://ria.ru/20211112/polyaki-1758789142.html
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в мире, египет, иордания, ирак, александр лукашенко, шенгенская зона, обсе, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:00 12.11.2021
 
Минск рассказал о мерах борьбы с нелегальной миграцией

Белорусская миссия при ОБСЕ рассказала о мерах борьбы с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Постоянное представительство Белоруссии при ОБСЕ заявило, что Минск остается надежным партнером в сфере борьбы с нелегальной миграцией, и рассказало о предпринимаемых в этой области мерах.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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"В очередной раз Беларусь категорически отвергает голословные и не подкрепленные фактами обвинения со стороны западных стран в якобы искусственном создании миграционного кризиса на границе с ЕС. Беларусь была и остается ответственным и надежным партнером в сфере борьбы с нелегальной миграцией и охраны границы, продолжая выполнять действующие международные обязательства", - говорится в сообщении на сайте представительства.
По его данным, в январе-августе 2021 года за нарушение законодательства о госгранице в Белоруссии было задержано свыше 600 лиц, за нарушение законодательства о правовом положении задержаны 130 иностранцев. Было пресечено 11 каналов незаконной транзитной миграции в ЕС, что в 6,5 раз больше, чем в 2020 году, задержано 15 организаторов и пособников, возбуждено 14 уголовных дел. В сентябре-октябре этого года более 30 туристических фирм, систематически нарушавших миграционное и визовое законодательство, отстранены от возможности подачи заявок на получение туристических виз в аэропорту и загранучреждениях Белоруссии для граждан стран, неблагополучных в миграционном отношении.
Отмечается, что с 28 сентября иностранцы из стран миграционного риска переориентированы на получение виз в белорусских загранучреждениях в Египте, Иране, Нигерии, ОАЭ, Пакистане, Сирии, Турции, что позволяет осуществлять дополнительные меры контроля при выдаче виз до въезда в страну. С 19 октября полностью прекращена выдача туристических виз гражданам Афганистана, Йемена, Сомали, Демократической Республики Конго.
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"Все это свидетельствует о беспочвенности заявлений о "спланированных" действиях белорусских властей в якобы "инструментализации" нелегальной миграции", - подчеркивается в сообщении.
Диппредставительство рассказало, что активно задействуется механизм отказа в выдаче виз по основаниям, предусмотренным белорусским законодательством. Так, на 11 ноября количество отказов в выдаче виз в Национальном аэропорту Минск за 2021 год составило более 511 (за весь 2020 год – 154 отказа). По иным основаниям не были допущены на территорию Беларуси около 300 прибывших иностранцев.
Согласно сообщению, безвизовый порядок въезда и выезда через Национальный аэропорт "Минск", аэропорты всех областных центров Беларуси распространен на граждан Египта, Иордании, Ирана, Пакистана, ЮАР только при условии наличия в их паспортах действительных многократных шенгенских виз с отметкой о въезде на территорию ЕС или государства Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением даты вылета. По информации дипломатов, в 2021 году с ходатайствами о защите в Белоруссии обратилось более 400 иностранцев, большинство из них из стран Африки, Ирака, Йемена, Ирана. Они были направлены в пункты временного поселения и временного размещения беженцев, все эти объекты в Белоруссии практически заполнены. За последние 10 месяцев в рамках борьбы с нелегальной миграцией из Белаоруссии выдворено 1538 иностранцев, говорится в сообщении.
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